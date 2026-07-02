Hacienda está obligada a personarse contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra tras el precedente de la Agencia Tributaria procediendo contra el empresario Víctor de Aldama en el marco de la trama Koldo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ofrecía la semana pasada a la Abogacía del Estado personarse en la causa en la que se investiga a Zapatero en representación de la Agencia Tributaria. El magistrado efectuaba este ofrecimiento después de la valoración de las joyas encontradas en el despacho del expresidente del Gobierno socialista, que superó los 1,3 millones de euros. Este hecho lo llevó a imputarle nuevos delitos fiscales y de contrabando. Zapatero declinó declarar acerca de las joyas durante su comparecencia ante el juez Calama, pero pidió entre siete y diez días para aportar nueva documentación.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital subrayan que "la obligación de personarse por parte de la Agencia Tributaria a través de la Abogacía del Estado va más allá de las joyas incautadas a Zapatero en una caja fuerte de su despacho. Las contingencias fiscales resultan de haber facturado sus presuntas comisiones ilegales derivadas del rescate del Gobierno de Pedro Sánchez de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra a través de personas jurídicas, sin estructura, ni medios personales".

"Precisamente, por este motivo al empresario Víctor de Aldama, la Agencia Tributaria le presentó una denuncia por delito fiscal. Concretamente por haber facturado sus comisiones de intermediación a través de una persona jurídica y no en el IRPF como persona física. Por lo tanto, nos encontramos ante el mismo caso que Zapatero. Si Hacienda fuera coherente tendría que personarse y no solo liquidar el IRPF por las joyas, sino también por las comisiones facturadas por el expresidente del Gobierno socialista a través de sus sociedades", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD recuerdan que "cuando estalló la trama Koldo, la entonces ministra de Hacienda María Jesús Montero llegó a alardear públicamente de que la investigación de esta trama corrupta, había partido de la Agencia Tributaria. Todo ello, antes de que el caso se volviera contra el propio Gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, Hacienda con el ministro Arcadi España a la cabeza, está obligada a personarse contra Zapatero a través de la Abogacía del Estado en el caso Plus Ultra y dejar de mirar para otro lado".

Recordamos que en noviembre de 2024 en el Senado, María Jesús Montero manifestó que "las actuaciones en curso en las que está implicado el señor De Aldama proceden de la Agencia Tributaria, tanto en la pieza de fraude de hidrocarburos como en la trama Koldo. Ambas se inician con las actuaciones de la Agencia Tributaria".

Aldama actualmente está imputado por delito fiscal en el marco de la trama Koldo que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Además, precisamente mientras el empresario era juzgado en el Tribunal Supremo por la pieza principal de la trama Koldo, Hacienda remitía un informe que le incriminaba en este presunto delito fiscal al juez instructor, que trascendió en los medios de comunicación.

El ofrecimiento del juez Calama a Hacienda

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, acordaba la semana pasada "efectuar el ofrecimiento de acciones a la AEAT, conforme a lo dispuesto en los arts. 109 y 110 LECrim, al ostentar la condición de potencial perjudicada por los hechos investigados relativos a un posible delito contra la Hacienda Pública y delito de contrabando".

Asimismo, ofrecía al organismo dependiente de Hacienda personarse como perjudicada por el ex líder del PSOE, ya que este no habría declarado las joyas que fueron encontradas en su despacho durante el registro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Audiencia Nacional.

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