Iustitia Europa pide que se suspenda de sus funciones al DAO imputado en el caso de las cloacas del PSOE

El partido Iustitia Europa ha dirigido un escrito a la ministra de Defensa Margarita Robles, solicitando la suspensión de funciones del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas Fernández, tras conocerse su imputación en el caso de las cloacas del Partido Socialista. La formación recuerda que es el Ministerio de Defensa quien tiene la competencia para la suspensión de funciones mientras que el Ministerio del Interior decide si esta suspensión lleva consigo el cese en el destino.

Esta jueves se conocía la imputación de Llamas por parte del titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia junto a la directora de la Guardia Civil Mercedes González.

"Nos encontramos ante una imputación que afecta directamente a la confianza ciudadana en la neutralidad, independencia, limpieza y funcionamiento operativo de la Guardia Civil, así como a la protección de las investigaciones judiciales en curso", señala el escrito de Iustitia Europa, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"El artículo 92 de la Ley 29/2014, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, permite acordar la suspensión de funciones cuando exista procesamiento, inculpación o medida cautelar en un procedimiento penal, valorando la gravedad de los hechos, el perjuicio para el régimen del Instituto y la alarma social generada", recuerda la formación en una nota de prensa.

El partido comprende que en este caso "esos requisitos concurren de forma evidente", ya que no se trata de un mando cualquiera sino que se trata del número dos operativo del Cuerpo. Este mando está "investigado por delitos que afectan directamente al funcionamiento de la Justicia y a la credibilidad de las investigaciones policiales".

De esta manera, la formación pide que se le suspenda de sus funciones y que "por el Ministerio de Defensa se acuerde de forma inmediata la apertura de las actuaciones oportunas y, en su caso, la incoación de expediente disciplinario respecto del Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil, Teniente General D. Manuel Llamas Fernández, por los hechos que han motivado su citación como investigado en causa penal".