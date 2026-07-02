La alargada sombra de Vicente Fernández: accedía a archivos "confidenciales" de la Sepi incluso estando procesado

Vicente Fernández dejó de ser presidente de la Sepi después de ser imputado en el caso Aznalcóllar el 4 de octubre de 2019, pero su influencia sobre el organismo siguió vigente hasta el punto que consiguió acceder a informes "confidenciales" a pesar de estar procesado en un caso de corrupción.

Trama Sepi La trama Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda— es una macrocausa de corrupción que afecta presuntamente a la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo y mantiene imputados a sus tres últimos presidentes —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos ellos nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda. Las investigaciones judiciales, con la colaboración de la UCO y de la UDEF, han encontrado ya irregularidades por un importe de 760 millones repartidos por la Sepi en ayudas canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), superando el desvío que se produjo en el macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía. La trama Sepi ha escalado por el caso Leire —o de la cloaca del PSOE— y sus relaciones con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que ha precipitado la imputación de Gualda por Tubos Reunidos. A esta compañía se suman los préstamos otorgados por el Gobierno a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos provenientes del FASEE, que se dotó con 10.000 millones de euros para rescatar empresas durante la pandemia y donde algunos, presuntamente, aprovecharon para hacer negocios corruptos que ahora están bajo investigación. Además, las empresas que resultaron beneficiadas con las ayudas de la Sepi no cumplían, supuestamente, con los criterios principales establecidos para la concesión de las mismas, como que fuesen estratégicas en sus sectores respectivos y solventes. Entre los nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la trama Sepi se encuentran varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. También está investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. La instrucción del caso se encuentra en una fase muy incipiente" Leer más

El expresidente de la Sepi llegó a su presidencia de la mano de María Jesús Montero, que lo nombró tras haber trabajado con él en la Junta de Andalucía. Fernández se vio obligado a dimitir por la reapertura del caso de la mina de Aznalcóllar, causa en la que fue imputado y enviado a juicio oral después de un auto de procedimiento abreviado dictado el 9 de febrero de 2021. El juicio se resolvió finalmente con sentencia absolutoria para Fernández en 2025. Ahora, se encuentra imputado en el marco de la trama Sepi, que se investiga en conjunto con el de las cloacas del PSOE.

Según certifica el informe de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso Libertad Digital, Vicente Fernández era una pieza clave del grupo Hirurok —nosotros tres, en vasco— por su influencia tanto en la SEPI como en las empresas pertenecientes a la entidad. Este último es el caso de Mercasa, empresa cuya influencia vendría de la mano tanto con la directiva Mayte Castillo como con su presidente. Con la primera coordinó, según las pruebas recabadas por Anticorrupción, el desvío de contratos menores hacia Servinabar, la empresa instrumental propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán. En uno de los documentos ideados por la fontanera socialista Leire Díez, se puede leer: "La interlocutora es Mayte Castillo, con quien contactará Vcte. [sic]". La mordida de la trama por su gestión con Mercasa sería de 18.119,75 euros.

Asimismo, su influencia fue patente para interferir en el presidente de Enusa, la empresa estatal del uranio, y así sacar un beneficio económico a cambio de favorecer a la empresa Acciona en los contratos de la sociedad. "En cuanto a su estructura de gobierno, Enusa cuenta con un Consejo de Administración presidido, durante el periodo comprendido entre el 23 de julio de 2018 y el 22 de diciembre de 2021, por José Vicente Berlanga Arona. Asimismo, dispone de un Comité de Dirección, en el que durante el año 2021 ocupaba la Dirección Corporativa Rosario Arévalo Sánchez, cuyo nombramiento, al tratarse de personal directivo de primer nivel, corresponde al Comité de Dirección de la SEPI", expone la Fiscalía, que señala mensajes recogidos por un informe de la UCO de la Guardia Civil en los que se sitúa a Vicente como el interlocutor con Enusa.

"En este contexto, con fecha 20 de mayo de 2021, Vicente, comunicó a Antxón, a través de un chat individual de la aplicación Threema, lo siguiente: 'Hay ciertas dificultades en ENUSA para vender […] Quizás habría una forma de superar esas dificultades si ENUSA no vendiera la propiedad de sus acciones, sino que las usufructuara […] Sé que no es el óptimo, pero quizás así Acciona se quitaría con esta fórmula a otros posibles competidores'", asegura el informe de Anticorrupción. Su gestión en Enusa habría otorgado a la trama unas comisiones ilegales de más de 17.500 euros.

Además, Vicente Fernández habría tenido el papel más relevante en el caso en estudio en el que más dinero público se habría malversado: el rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos S.A.: 112,8 millones de euros. Su gestión se dio tanto en la concesión del rescate como cuando la empresa pidió disponer el dinero procedente de una venta —el cual debía servir para pagar la ayuda de la SEPI—.

"Vicente reanudó sus gestiones en favor de Tubos Reunidos, centradas en la renegociación de las condiciones del préstamo del FASEE, especialmente la reducción del coste de la deuda. Para ello utilizó nuevamente sus contactos personales y facilitó el acceso a Jesús Pérez Rodríguez Urrutia y Carlos López De las Heras, al responsable del seguimiento del expediente en la Sepi de Tubos Reunidos, Julián Mateos Aparicio con el objetivo de conseguir que se modificaran las condiciones financieras del préstamo, a cambio de obtener una retribución económica", explica el informe.

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