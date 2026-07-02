La Audiencia Nacional decidirá el 24 de julio si Pedraz se queda con la investigación de las cloacas del PSOE

La Audiencia Nacional decidirá el 24 de julio si el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, continúa con la investigación de las cloacas del PSOE, la cual se encuentra incluida en la macrocausa de la trama SEPI, en la que ha imputado este jueves a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Santos Cerdán y Leire Díez interpusieron un recurso de apelación con el objetivo de inhabilitar al juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la investigación de las cloacas del PSOE alegando que se trata de una causa que ya se encontraba abierta en los Juzgados de Plaza de Castilla de la mano del magistrado instructor Arturo Zamarriego. Actualmente, Zamarriego debe decidir después de haber escuchado a las partes personadas si se inhibe en favor de la Audiencia Nacional. Según ha podido saber Libertad Digital, al menos una de las acusaciones populares se ha mostrado a favor de la inhibición de Zamarriego.

Según un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Audiencia Nacional decidirá sobre el recurso de apelación del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la fontanera Leire Díez en contra de que Pedraz continúe investigando las cloacas socialistas. "Con el anterior oficio de remisión y testimonio procedentes de la Plaza nº 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia de Madrid, fórmese el correspondiente Rollo de Sala de Apelación contra Autos nº 459/2026", explica la diligencia de ordenación.

Así, establece que "se designa magistrada ponente a la Ilma. Sra. Dª. Ana María Rubio Encinas a quien se da cuenta de la recepción de las actuaciones y se entrega la causa para resolver, previa deliberación y votación, señalando el próximo día 24/07/2026", para que esta decida sobre el recurso. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ya informó en contra de sendos recursos asegurando que se debía proceder a "desestimar los recursos interpuestos manteniendo en sus términos la resolución recurrida declarando la competencia de este Juzgado Central de Instrucción y el requerimiento efectuado al Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid con base en sus propios fundamentos y las consideraciones que en este escrito se hacen constar".

Además, Anticorrupción señala una estrategia coordinada entre las defensas de la fontanera y el exsecretario de Organización socialista: "Vienen ambas representaciones a formular sendos recursos con idéntica fundamentación considerando que los argumentos expuestos por la Fiscalía y asumidos por el instructor no permiten entender que este Juzgado Central de Instrucción se pueda considerar competente para atraer el conocimiento de la causa que venía tramitando con el número de diligencias previas 1675/25".