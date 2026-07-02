La Fiscalía Antidroga perseguirá como delito de piratería los ataques con narcolanchas

La Fiscalía Antidroga acusará por delito de piratería a aquellas narcolanchas que actúen con violencia y pide a los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil que documenten los hechos para poder interponer contra los delincuentes una querella por el delito de piratería, castigado por hasta 15 años de prisión.

En un escrito la Fiscalía Antidroga argumenta que una sentencia del Tribunal Supremo confirmó otra sentencia de la Audiencia Nacional que revocó una absolución por un delito de piratería. De esta manera la Fiscalía, en línea con el Alto Tribunal, interpretó que era correcto aplicar este tipo de delito a los actos de violencia y ataques con narcolanchas contra las fuerzas de seguridad del Estado.

Esta sentencia argumenta que únicamente es necesario que exista una conducta violenta contra una embarcación o las personas que se encuentran a bordo porque entiende que se compromete la seguridad de la navegación.

De igual manera, la Fiscalía Antidroga precisa que los actos violentos se producen "cada vez con mayor intensidad" contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o miembros de Vigilancia Aduanera utilizando EAV (Embarcación de Alta Velocidad) y que no se ha dado "una respuesta punitiva suficiente para enfrentar el reto que estas actividades violentas suponen contra la seguridad de la navegación marítima y contra la vida y la integridad física de los afectados".

Por todo ello Antidroga pide que en los oficios o informes que sean enviados a esta Fiscalía que tengan que ver con actuaciones sospechosas de constituir un delito de trafico de drogas se deje constancia de cualquier acto de violencia llevado a cabo por los tripulantes de estas embarcaciones. De igual manera, insta a aportar fotografías, grabaciones o cualquier otro medio de prueba para fundamentar una querella por un delito de piratería.