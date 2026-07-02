No habrá cambios en la cúpula de la Guardia Civil. Al menos de momento. Ni la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ni el máximo responsable operativo del cuerpo, el Director Adjunto Operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, van a dejar sus puestos pese a que han sido imputados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en la causa que investiga las cloacas del PSOE lideradas por Leire Díez.

"El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene su confianza en la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y en el director adjunto operativo, teniente general Manuel Llamas Fernández, que seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora y mostrando la máxima colaboración con la justicia en todo lo que se les requiera", han explicado fuentes del Ministerio del Interior.

La causa en la que han sido imputados ambos cargos investiga entre otras cosas las supuestas presiones de Mercedes González para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se pusiera de perfil en las investigaciones que afectaban al Gobierno de Pedro Sánchez. Unas supuestas presiones que fueron desveladas por la propia unidad en un informe presentado en la Audiencia Nacional en el marco de la citada investigación.

Los citados informes judiciales de la UCO cuestionan también el papel que había venido desempeñando el Director Adjunto Operativo (DAO), el general de más alta graduación y empleo, que sólo tiene por encima a la directora general, cuyo nombramiento es político. Hay dudas sobre si presionó a sus subordinados, en vez de defenderlos, para contentar a sus responsables políticos.