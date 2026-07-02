El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González y del director adjunto operativo (DAO) del mismo Cuerpo, Manuel Llamas, en el caso de las cloacas del PSOE. El magistrado ha adoptado esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba su imputación por delitos de prevaricación (art. 404 CP) y obstrucción a la justicia (art. 464. 1 CP).

El general al mando de la Jefatura de Información de la Guardia Civil declaró como testigo ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional que trasladó una nota a Mercedes González cuando recibió información acerca de la operación orquestada por Leire Díez para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y al teniente coronel Antonio Balas. El general al mando ha calificado esta información como "fiable", si bien no ha desvelado sus fuentes por ser "reservadas". Cuando González –que había negado conocer a Díez— recibió esta información, ya se había reunido en hasta tres ocasiones con ella.

Según la providencia del magistrado, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Pedraz ha acordado citar a Mercedes González y Manuel Llamas en calidad de investigados el próximo 16 de julio.

La petición de Anticorrupción ha llegado después de la de las acusaciones populares, que ya consideraron acreditado que entre González y Leire Díez "existió una relación personal y reiterada, previa al nombramiento de la primera, que continuó tras su toma de posesión como directora general el 17 de septiembre de 2024, materializándose en, al menos, tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea". Estos hechos habrían confluido con la campaña orquestada por Leire Díez y la cloaca del PSOE para dinamitar las diferentes investigaciones que estaba realizando la UCO.

Tal y como avanzaba este diario, las siguientes actuaciones de la causa que instruye juez Pedraz iban encaminadas a las imputaciones de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González y del director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas. Además no se descartar la posible citación como investigada de la exministra de Hacienda y exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero. La SEPI está adscrita al Ministerio de Hacienda que ella misma dirigía cuando sucedieron los hechos.

Los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Pedraz. Se trata de una gran macrocausa de corrupción descomunal que afecta al Gobierno socialista. La investigación no ha hecho más que comenzar. La instrucción del caso por parte del juez Pedraz se encuentra en una fase muy incipiente".

Casi una treintena de imputados en una semana

Pedraz comenzó investigando los presuntos amaños en contratos por parte del expresidente de la Sepi Vicente Fernández, la fontanera socialista Leire Díez y el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso. La propia investigación le ha llevado a destapar las presuntas prácticas ilícitas de las cloacas del PSOE convirtiendo el caso en una macrocausa de corrupción en la que ahora añade a otros 25 imputados. En esta rama de la causa, se investiga la comisión de los delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación administrativa y organización criminal.

Pedraz acordaba esta semana la imputación en la misma causa de la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y de otras 24 personas en la causa en la que investiga los presuntos amaños de contratos del ente público a cambio de mordidas.

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com