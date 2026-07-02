Pedraz ordena al PSOE que identifique a la persona que contrató al abogado de las cloacas en el partido

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido al PSOE que identifique a la persona que contrató en el partido los servicios de asesoramiento jurídico del abogado de las cloacas Jacobo Teijelo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se encuentra investigando la presunta cloaca destinada a obstaculizar procesos judiciales que afectan al PSOE o al entorno de Pedro Sánchez.

En una providencia de Pedraz, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se señala que el abogado Jacobo Teijelo manifestó ser asesor jurídico del partido entre octubre de 2024 y junio de 2025 por lo que "procede requerir a dicho partido para que identifique la persona que suscribió el contrato de asesoramiento jurídico con D. Jacobo Teijelo en dichas fechas, indicando el cargo que ostentaba y el título habilitante o acuerdo en cuya virtud actuó", tal y como solicitó el Ministerio Fiscal.

De igual manera, también solicita a la empresa pública Residuos Urbanos de Jaén que aporte "de forma inmediata" la relación laboral que la compañía ha mantenido con Miriam Serrano y la documentación relacionada con su proceso de selección.

Además también ha incorporado a la causa la información obtenida de la Subdirección General de Nacionalidad y Estado Civil sobre el expediente de nacionalidad de Nervis Villalobos, el ex alto cargo del Régimen Bolivariano de Venezuela de Hugo Chávez, e incorpora el testimonio de Carmen Pano ante la Audiencia Nacional en febrero de 2025 y ante el Tribunal Supremo.

Pedraz imputa a Mercedes González y Manuel Llamas

En la misma providencia dictada por el magistrado en la mañana de este jueves también acuerda la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González y del director adjunto operativo (DAO) del mismo Cuerpo, Manuel Llamas, en el caso de las cloacas del PSOE.

La Fiscalía anticorrupción pedía su imputación por la presunta comisión de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Finalmente el juez ha estimado la petición de Anticorrupción y los ha llamado a declarar el próximo 16 de julio

Por su parte, las acusaciones populares consideraron acreditada la existencia de una "relación personal y retirada" entre la directora de la Guardia Civil y la fontanera socialista Leire Diez. Esta relación se habría materializado en "al menos, tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea".