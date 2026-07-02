Querella contra la hermana del ministro Puente por su 'morcilla' en la Ley de Nietos

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país: la ley de nietos, la regularización masiva, la política de puertas abiertas a los etarras.

Querella contra la hermana de Óscar Puente por la ley de nietos

Según ha podido saber LD, Hazte Oír ha presentado una querella contra Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes. Como directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia firmó la publicación en el BOE de la conocida como ley de nietos que incluía importantes cambios semánticos respecto a la norma que se aprobó en el Congreso. Esas modificaciones son las que han permitido la nacionalización de centenares de miles de personas que, de origen, no tendrían derecho a ella. Según la asociación querellante, que acusa a Puente de prevaricación administrativa, la norma aprobada por el Congreso "exigía la acreditación del exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual"; mientras que la instrucción firmada por la hermana del ministro "suprimió esa exigencia y la sustituyó por una presunción material vinculada a la mera circunstancia cronológica de haber salido del territorio español entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955". ABC añade que "el Gobierno amplió la norma más allá de los exiliados sin informes jurídicos ni memoria económica, lo que permite un aumento del censo electoral extranjero de hasta 2,5 millones de personas". Sofía Puente se extralimitó al atreverse a decir en la instrucción que su "interpretación es más acorde con la verdadera voluntad del legislador y el espíritu de la ley". El diario de Vocento denuncia en el editorial que la hermana del ministro "decidió constituirse en la más alta instancia del Estado en la interpretación y ampliación de una ley del Parlamento, por encima del TC, del Tribunal Supremo y de las Cortes" por lo que sostiene que "comunidades autónomas y ayuntamientos estarían legitimados para impugnar judicialmente la asignación de nuevos electores a sus circunscripciones electorales, cuando consideren que los expedientes de nacionalización no se han tramitado correctamente". En cualquier caso, "los recursos para frenar la ley de nietos no se resolverán antes de las elecciones", con las nacionalidades ya concedidas. Mientras, en El País siguen defendiendo el proceso dando voz a cinco descendientes de emigrantes que sostienen que "la nacionalidad es una forma de entender el origen".

Querella contra la hermana del ministro Puente por su "morcilla" en la Ley de Nietos 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/gLY2Tsj2mQ — esRadio (@esRadio) July 2, 2026

Hoy sabemos cuántos ilegales han solicitado la regularización

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dará a conocer hoy los datos, por territorios, de las solicitudes de regularización presentadas. Pero finalizado el proceso de solicitud la Policía Nacional denuncia en El Mundo que el proceso ha sido "apocalíptico" y que ahora no saben qué va a pasar. Por ejemplo, nadie del Gobierno ha explicado si los expedientes deben ser enviados al departamento de Extranjería para que compruebe si la documentación presentada cumple los requisitos o si, por el contrario, se dará por válida de manera directa. Los agentes denuncian que han contabilizado "multitud" de casos de personas que han intentado entrar en el proceso de manera fraudulenta. Han detectado un incremento del 866% en las denuncias por supuestos extravíos de pasaportes por parte de ciudadanos paquistaníes. Una maniobra que han repetido argelinos, marroquíes y colombianos y que persigue ocultar o dificultar el acceso a los certificados penales. El País, como en el caso de las nacionalizaciones, defiende el proceso e insiste en que "es una ventaja para la economía pese al ruido político".

Crisis en Hacienda

En las últimas horas se han dado a conocer hasta tres bajas en la Agencia Tributaria. La primera y más significativa es la de la directora general, Soledad Fernández Doctor. Dice el Ministerio de Hacienda que su salida estaba pactada y que había un pacto para que no dejase el cargo hasta finalizar la campaña de la Declaración de la Renta. Sin embargo, junto a ella otras dos personas han solicitado dejar sus puestos. Son, según La Razón, los directores de Recaudación y de Inspección del organismo. Dice ABC que estas tres dimisiones obedecen a las "presiones por el ruido político" que coincide con un momento en el que Hacienda ha decidido personarse en el caso de jose luis rodriguez zapatero. LD, sin embargo, explica que, en realidad, el Ministerio Fiscal está obligado a personarse contra el expresidente tras el precedente de Aldama en el trama Koldo, en alusión al supuesto cobro de comisiones por el rescate de Plus Ultra. Ahora, dice El Debate, Hacienda planea premiar con embajadas en el extranjero a la cúpula de la Agencia Tributaria que quiere dimitir. Mientras tanto, María Jesús Montero sigue sin dar explicaciones de las imputaciones de las personas aupadas por ella. No ha dicho nada de la trama de la SEPI de la que hoy pueden ver en El Mundo el contrato de venta de la sede de la sociedad estatal que evidencia el intento de repartirse 50 millones en comisiones entre Aldama, Koldo y Ábalos si Montero vendía a un fondo de Hong Kong los seis edificios por 250 millones. Hoy precisamente habla desde Soto del Real el exministro de Transportes. José Luis Ábalos ha respondido a un cuestionario remitido por El País en el que insiste en que la sentencia estaba predeterminada y carga contra el comisionista: "Aldama ha conseguido lo que pretendía", no entrar en la cárcel, algo que considera "repugnante e inmoral".

García Ortiz podría volver a sentarse ante un juez

El juez Santiago Pedraz no descarta citar al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como testigo en el caso Leire que investiga los trabajos de las cloacas del PSOE para desactivar las causas judiciales que afectan al partido, al Gobierno y a la familia de Pedro Sánchez. El magistrado ha aceptado la petición de la acusación popular de citar a su ex número dos, Diego Villafañe, y a Beatriz López Pesquera, la fiscal adscrita a la secretaría técnica, para que expliquen sus reuniones con Díez y Jacobo Teijelo. Ambos deberán aclarar, entre otras cuestiones, qué hicieron con los papeles que supuestamente les entregaron las cloacas. Además, destaca La Razón que el juez Pedraz también estudia la posibilidad de imputar a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al DAO, Manuel Llamas, por las reuniones con la fontanera y las presiones a los agentes para que se pusieran "de perfil" en las investigaciones relacionadas con la política. Ha sido el PP quien ha solicitado que se investigue a González, a la que atribuye hasta cinco delitos por mentir sobre Leire. Y la lista de imputados podría no quedar ahí porque, según Vozpópuli, Moncloa da por hecho que la UCO pedirá al juez que investigue a Antonio Hernando en el 'caso Leire' por su reunión en Ferraz con Díez, en plena semana de reflexión de Sánchez, cuando ocupaba un alto cargo en el Gabinete de Presidencia.

¿Votará Vox a favor de la investidura de Moreno Bonilla?

A las siete de la tarde de este jueves, el Parlamento andaluz volverá a votar la investidura de Moreno Bonilla. Tras el fracaso del martes, al barón popular le basta hoy con que cuatro diputados de Vox se abstengan para revalidar el cargo. Sin embargo, el partido de Abascal ya ha anunciado que eso no sucederá, que votarán a favor o en contra. El tiempo se acaba, las negociaciones entre PP y Vox se han intensificados en las últimas horas pero no hay nada cerrado. Hay acuerdo en lo programático, sin problemas respecto a la "prioridad nacional", pero siguen sin llegar a un entendimiento respecto al reparto de sillones. Dice El Mundo que la formación de Abascal exige controlar Agricultura, Medio Ambiente, Turismo, Cultura o Políticas Sociales, ésta última para tener la llave de las ayudas a colectivos y organizaciones vinculados a la inmigración. Sin embargo, el PP andaluz no está dispuesto a llegar tan lejos porque Moreno se ha quedado a solo dos escaños de la mayoría absoluta, situación no equiparable a la de Extremadura, Aragón o Castilla y León. El País señala que los populares han asumido que Vox entrará en el Gobierno pero se resisten a entregarles la cartera de Agricultura después de que las principales asociaciones agrarias emitiesen un comunicado hace unos días en el que pedían que la Consejería se quedase en manos del PP.

El juez De Prada abre la puerta de la cárcel a los etarras

Publica El Correo que "la Audiencia Nacional avala un permiso de 3 días para Kantauri". El titular obvia que se ha concedido en contra del criterio del juez de vigilancia penitenciaria y la noticia apenas tiene eco en la prensa nacional. Una honrosa excepción es la columna de Ignacio Camacho en ABC en la que repasa el extenso historial delictivo del terrorista. "Está condenado por nueve asesinatos aunque se le atribuye participación material o intelectual en más de veinte atentados. Entre las víctimas mortales, sin contar heridos, de su actividad sobre el terreno en la década de los ochenta hay una docena larga de miembros de la Guardia Civil, la Policía, el Ejército y hasta un cartero. Intervino en varios ataques con coche bomba, entre ellos el perpetrado contra Irene Villa y su madre, y en su etapa de jefe terrorista en Francia como responsable de los comandos armados ordenó matar a Fernando Múgica y al matrimonio Jiménez Becerril, además de preparar e inducir los secuestros de Ortega Lara y Cosme Delclaux y el intento fallido de tirotear al rey Juan Carlos. Aún tiene pendientes los juicios por su autoría delegada en los crímenes de Gregorio Ordóñez y de Miguel Ángel Blanco". El juez que le ha concedido el permiso es José Ricardo de Prada, el mismo de la morcilla en la sentencia del caso Gürtel.