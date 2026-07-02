Vito Quiles dice que no piensa entregarse: "Se me persigue por preguntarle a la primera dama"

Un Juzgado de Instrucción de Madrid ha emitido una orden de busca y captura contra el comunicador Vito Quiles tras no personarse en sede judicial. La medida cautelar ha sido dictada al no comparecer en una causa en la que se le investiga por la difusión de un supuesto "bulo", tras afirmar en sus redes sociales que un funcionario del Ministerio de Hacienda era asesor de la exministra María Jesús Montero y que había salido de prisión gracias a la intervención de esta.

Este miércoles, efectivos de la Policía Nacional se personaron en la redacción del medio de comunicación Estado de Alarma, conocido como EDATV, lugar donde desempeña su labor el investigado, para ejecutar la mencionada orden de detención. Según han informado fuentes jurídicas a la agencia EFE, el procedimiento se enmarca en las diligencias abiertas por un presunto delito contra el honor impulsado por el trabajador público afectado.

Un día después de que los agentes no lo encontraran, Vito Quiles ha anunciado que no piensa entregarse a la Policía en un mensaje en X.

No me voy a entregar al gobierno de Sánchez. Fin. pic.twitter.com/Jzmkw8Godp — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 1, 2026

"En un país donde la mujer del presidente planta al juez Peinado, en un país donde hay un expresidente del Gobierno con joyas en una caja fuerte en su despacho, en un país donde el rescatador de Plus Ultra está en su casa, en un país donde la fontanera del PSOE que armaba una cloaca está en su casa, en un país donde el Congreso está lleno de imputados del PSOE... en este país solo se me persigue a mí por preguntarle a la primera dama, porque yo creo que ha sido por eso", comenta Vito en su vídeo.

Y dejó claro que no se va a presentar ante las autoridades: "Eso es lo que quiere el Gobierno, la foto de mi arresto y es evidente que no se la vamos a dar. Si les va igual de bien que con Puigdemont, esto va a ser muy largo".

También subió una foto en la piscina:

Se ha quedado un día calentito para el Gobierno. ¡Dos más que van pa’lanteeee! Si quieren venir a mi piscina a refrescarse, invitados están. pic.twitter.com/65677Pa9al — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 2, 2026

Además, en declaraciones al diario El Mundo ha llegado a decir que se irá a la Embajada de Argentina en España si es necesario. Todo ello con el consentimiento de Javier Milei, que ya le habría ofrecido asilo allí.

"No voy a entregarme ni a exponerme a ser detenido, como quiere el Gobierno, hasta nuevo aviso. He recibido el respaldo de Milei y su ofrecimiento para resguardarme en la Embajada de Argentina en España si viera que la situación se agrava", comentó Quiles.

La decisión de la magistrada se produce después de que se hayan desatendido hasta dos citaciones formales en este procedimiento. En concreto, estaba llamado a prestar declaración en calidad de investigado el pasado 9 de junio y, posteriormente, el 25 de dicho mes. Ante su incomparecencia en ambas fechas, la jueza firmó el pasado lunes un auto en el que ordenaba su arresto por "sustraerse a la acción de la Justicia".

El querellante, un empleado público que desarrolla su labor en el Ministerio de Hacienda desde hace más de cuatro décadas, habiendo trabajado bajo administraciones tanto del Partido Popular como del PSOE, argumenta en su escrito que la propagación de estas falsedades ha dañado de manera irreversible su reputación personal y profesional, manchando una trayectoria que califica de intachable.

La denuncia señala que, a través de plataformas como Telegram y TikTok, se difundió información "absolutamente falsa", imputando al funcionario una serie de delitos graves que habrían motivado su ingreso en prisión, para luego ser supuestamente encubierto y contratado por la entonces vicepresidenta del Gobierno. El demandante subraya que la publicación de su nombre completo y una fotografía incrementó exponencialmente el daño causado, provocando una persecución pública repleta de insultos y amenazas. Por todo ello, la representación legal del afectado acusa al querellado de un delito continuado de calumnias y solicita una indemnización de 50.000 euros por los daños morales ocasionados.