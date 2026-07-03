Cayetana Álvarez de Toledo participó este viernes en una conferencia con el director de La Trinchera de Llamas, Manuel Llamas, en el curso de verano del CEU en El Escorial. Allí, reflexionó sobre los últimos cataclismos en torno al Gobierno de Pedro Sánchez lanzando un aviso a quienes "se hacen ilusiones" con la posibilidad de una inminente convocatoria electoral ante un presidente que terminará de darse cuenta de que "no puede sostenerse".

"Yo no creo que eso vaya a suceder. Yo creo que las cosas se van a poner mucho peor antes de mejorar", ha dicho la portavoz adjunta del PP, que ha augurado que Sánchez "va a utilizar todas las estrategias a su alcance para perpetuarse en el poder porque él necesita la impunidad y comparte con todos sus socios el ansia de impunidad".

En su opinión, entre esas estrategias está la de "intentar dividir a la alternativa" y "avanzar en la deslegitimación del Poder Judicial en una clásica maniobra populista, que es decir pueblo frente a jueces", llevando al límite las acusaciones de lawfare presentándolo como "un enfrentamiento entre la ley y el pueblo".

Álvarez de Toledo también ha citado la posibilidad de "manosear el censo electoral", recordando lo que hizo él con su propio partido en las primarias, "no una sino dos veces". "Él compró el poder a cambio de una amnistía y está dispuesto también a comprar votos a cambio de pasaportes y de nacionalidades", ha dicho recordando el debate abierto sobre la Ley de Nietos.

Por último, ha mencionado un aviso que han dado tanto ella como otros dirigentes populares: el de que los próximos comicios se conviertan en una especie de plebiscito sobre el Régimen del 78, "entre monarquía parlamentaria, que tacharán de caduca, trufada de elementos franquistas, fascista y deslegitimada, y una especie de república plurinacional, de territorios, de derechos infinitos y derechas residuales".

En su opinión, "la palabra clave" que hay que mantener bajo el radar en estos meses es "plurinacional", un término que va a ser "el eufemismo que van a utilizar para intentar dinamitar el Régimen del 78, solo que presentado como un avance", como un "reencuentro entre los españoles" y sus pueblos "en torno a una página nueva de la historia".

"Bomba lapa en el sistema"

Para la diputada, esto es una "bomba lapa en el sistema literal", planteando la cuestión monarquía y república ante "mucha gente incauta" y generando "un morbo enorme" en el debate público. Además, apelará a algo "muy humano, que yo llamo la tentación del abismo, el vértigo de escribir una página nueva en la historia, de sentirse protagonista de tu tiempo". Mucha gente, ha augurado, caerá en esa "trampa" y en el deseo de entrar en una "etapa nueva", que puede parecer "una opción atractiva dentro del caos general".

La responsabilidad política del yerno de Sabiniano. pic.twitter.com/totaY18jRx — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) July 3, 2026

En el acto, Álvarez de Toledo se ha referido también a la esperanza de que Sánchez se vaya porque termine siendo imputado. "Nosotros somos ahí muy bisoños, ingenuos o bondadosos", al pensar en esperar al suplicatorio para que por fin se marche. Al respecto, ha recordado cómo él en 2018 puso un baremo en un punto distinto, el de la responsabilidad política, y ha citado como una simple búsqueda en Internet ofrece al menos 33 frases suyas exigiendo la dimisión de Rajoy por haber nombrado a Bárcenas.

Tras enumerar los nombramientos del propio Sánchez, desde Ábalos a Cerdán, ha lamentado los estándares morales y la responsabilidad política que tiene el "yerno de Sabiniano".