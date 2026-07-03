El juez que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que no incluya en los anexos a sus informes información innecesaria o irrelevante ni tampoco datos personales ajenos a los hechos investigados.

El magistrado que investiga el caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha hecho este mandamiento a la Policía Nacional, después de que así lo requiriera el expresidente y exlíder del PSOE, tras trascender los anexos del informe policial del pasado 22 de junio, entre los que se incluían las agendas íntegras y conversaciones de WhatsApp de Rodríguez Zapatero.

A través de un auto dictado este viernes, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado acuerda manifestar a la UDEF que "los anexos que se incorporen a sus informes se limiten estrictamente a los hechos a los que estos hagan referencia, evitando la inclusión de información innecesaria o irrelevante para el objeto del procedimiento, así como de datos personales ajenos a los hechos investigados".

Calama atiende así la petición de la defensa del expresidente, que el pasado 26 de junio emplazó al juez a que tomase medidas "para evitar la difusión indiscriminada de datos personales" de Zapatero, que mandase a la Policía Judicial a que "limite su investigación exclusivamente a los hechos concretos" delimitados en el auto y a que se devuelva a la UDEF el informe para que se extraiga de los autos, "al tratarse de hechos ajenos a los investigados y haber sido analizados como resultado de una investigación prospectiva y no autorizada".

En el auto, Calama expone que el Tribunal "comparte la preocupación" manifestada en relación con la salida al exterior de datos incluidos en las presentes actuaciones, y recuerda que se acordó la apertura de una investigación "destinada a determinar la autoría de las filtraciones".

Aunque apunta que los anexos al informe "no pueden ser objeto de expurgo en sentido propio", el juez indica que ordenará que los documentos que se incorporen "se limiten estrictamente a los hechos a los que los informes hagan referencia, evitando la inclusión de información innecesaria o irrelevante para el objeto del procedimiento, así como de datos personales ajenos a los hechos investigados".

El juez también reclama a la Subdirección General de Impulso e Innovación que emita un informe técnico sobre medidas adicionales que puedan incrementar la protección de los documentos subidos a la nube y "evitar que su contenido pueda ser extendido a terceros sin autorización judicial".

La defensa de Zapatero también solicitaba la devolución a la Policía del informe, para que "se desglose y se extraiga de los autos al ser hechos ajenos a los investigados", si bien Calama no se ha pronunciado al respecto en este auto.