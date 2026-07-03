Carlos Cuesta: "No es una trama de corrupción normal, pretende implantar una dictadura"

Carlos Cuesta aseguró en esRadio que la sucesión de imputaciones conocidas durante las últimas semanas no responde a casos aislados, sino a un mismo esquema. En su editorial defendió que la investigación sobre la SEPI y las diligencias abiertas en distintos frentes apuntan a una estrategia para utilizar instituciones públicas con fines políticos.

"No es una trama de corrupción normal. Es una trama que pretende implantar una dictadura", afirmó durante su análisis en La Noche de Cuesta. El periodista recordó que la investigación sobre la SEPI ha llevado a la imputación de 25 personas y calificó este organismo como "la hucha del resto de tramas", al considerar que desde allí se podían canalizar decisiones sobre empresas públicas y ayudas estatales.

Las instituciones, en el centro de su análisis

Uno de los ejes de su intervención fue la situación de distintos organismos del Estado. Cuesta sostuvo que el Gobierno ha intentado controlar instituciones encargadas de investigar o perseguir delitos: "Pedro Sánchez considera que las instituciones del Estado, incluida la Guardia Civil, son suyas para retorcerlas, pisotearlas y usarlas contra el Estado de Derecho", aseguró.

A continuación repasó la situación judicial de diferentes responsables públicos, desde la Fiscalía General del Estado hasta la Guardia Civil o la SEPI, defendiendo que existe un patrón común en todos esos procedimientos.

Carlos Cuesta también se mostró crítico con el vídeo difundido por Pedro Sánchez en redes sociales sobre el eclipse solar, considerando que contrastaba con la situación política y judicial: "A ver si la próxima vez que ellos ven un eclipse lo ven desde Soto del Real", concluyó tras reprochar al presidente que utilizara las redes sociales para lanzar mensajes de carácter divulgativo mientras, a su juicio, se acumulan las investigaciones que afectan al entorno del Gobierno.