Detenido un hombre por provocar con una radial el megaincendio en Gerona con 12.000 confinados

Un hombre ha sido detenido por originar con una radial, con la que trabajaba al pie de una carretera, el incendio de La Bisbal del Ampurdán (Gerona), que avanza sin control, avivado por la tramontana, tras haber quemado 1.280 hectáreas y obligado a confinar a más de 12.000 personas en varios municipios de la Costa Brava.

Importante incendio forestal #IFBisbalEmporda que ya afecta provisionalmente 1280 Ha. Confinamientos en 7 municipios y 150 niños en una casa de colonias. La consellera ha insistido en pedir que se eviten los desplazamientos hacia la zona afectada: "Evitemos la movilidad del… pic.twitter.com/6w5sQTmPdJ — Josep Lluís Pouy (@jlpouy) July 3, 2026

Según han informado los Mossos d'Esquadra, el hombre ha sido identificado y detenido por estar llevando a cabo unos trabajos que están prohibidos debido al elevado riesgo de incendio.

El fuego, que se ha iniciado a las 09:17 horas, ha entrado en el Parque de las Gavarres, que acumula una importante carga de masa forestal, y tiene potencial para arrasar un perímetro de 10.000 hectáreas, tanto de este macizo como de varios municipios del Ampurdán.

🇪🇸 La Generalitat de Cataluña pedirá la ayuda de la UME para SOFOCAR el gran incendio en Bisbal d'Empordà (Girona) "Está FUERA de control"pic.twitter.com/QyTxPLynyo — Actualidad Noticias (@Actualidad_Pol) July 3, 2026

Los Bomberos de la Generalidad han activado más de medio centenar de dotaciones, once de ellas aéreas, para luchar contra este fuego, que evoluciona empujado por la tramontana y provoca varios focos secundarios.

Ayuda de la UME

Dada la gravedad de la situación, el Gobierno catalán ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para tratar de contener las llamas.

‼️Imágenes del incendio en el Baix Empordà (Girona): pic.twitter.com/bpci42gVQP — Electodatos (@electodatos) July 3, 2026

La consejera de Interior, Nuria Parlon, en declaraciones a los periodistas desde el centro de mando operativo de La Bisbal del Ampurdán, ha avanzado que más de 200 efectivos y 60 vehículos del cuarto batallón de la UME se desplazan ya hacia Cataluña para colaborar en las labores de extinción del incendio, que tiene un perímetro activo de unos ocho kilómetros desde la cola hasta la cabeza y que avanza a una velocidad de 2,2 kilómetros por hora.

Parlon ha reconocido que el escenario es "complicado", ya que el fuego sigue activo, por lo que los Bomberos de la Generalidad han activado también a más de 200 efectivos.

La función de la UME, ha señalado la consejera, no será tanto intervenir en el incendio del Ampurdán, sino garantizar la disponibilidad de efectivos ante una simultaneidad de incendios, ya que los efectivos trabajan en otro incendio declarado este viernes en Gerona, en este caso en Vilavenut, que ha afectado a unas 35 hectáreas en la comarca del Llano del Estanque y que ya está estabilizado.

Más de 12.000 confinados

El fuego de La Bisbal ha generado una gran columna de humo que ha alcanzado una altitud de entre 4 y 5 kilómetros, según el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

Debido a esta humareda, Protección Civil ha ordenado el confinamiento preventivo de los municipios de Calonge y San Antonio, Castillo de Aro, Playa de Aro y S'Agaró, Cruïlles, Monells y San Sadurní de la Hiedra, Forallac, La Bisbal del Ampurdán, Llagostera y Santa Cristina de Aro.

Además de las 12.000 personas confinadas en sus domicilios, el incendio ha obligado a evacuar a 150 personas de la urbanización Vall Repòs de Santa Cristina de Aro y una casa de colonias de Romanyá de la Selva donde se alojaban unos 70 niños y una decena de monitores.

Los desalojados están acogidos en el espacio Ridaura de Santa Cristina de Aro, municipio cuya población está también confinada.

La Generalidad ha pedido a los ciudadanos de Barcelona que tenían previsto desplazarse hacia las comarcas gerundenses del Bajo Ampurdán, Gironés y Llano del Estanque que lo pospongan, para evitar riesgos en la movilidad, que se ha visto complicada con el corte de varias carreteras, como la C-66 en Palafrugell, la GI-513 entre Cornellá del Terri y Vilademuls, la GI-660 de La Bisbal del Ampurdán a Calonge, la GIV-5132 de Bañolas a Vilademuls y la GIV-6612 de Llagostera a Calonge.

Incendio de sexta generación

El jefe de los Bomberos de la Generalidad, David Borrell, ha explicado que lo que más les preocupa es el flanco derecho y la cabeza del incendio, que puede avanzar hacia zonas urbanizadas de la costa.

Además, ha indicado que a lo largo de la jornada se prevé un cambio de viento entre marinada y tramontana, por lo que están atentos a que el pirocúmulo que ha originado este incendio de sexta generación no se desplome, una vez ya ha perdido fuerza.

Los incendios de sexta generación o megaincendios, como el que avanza sin control por Las Gavarres, se caracterizan por su rapidez, violencia e impredecibilidad.

Se trata de fenómenos muy complejos y de gran potencial destructivo, ya que tienen capacidad de producir sus propios fenómenos meteorológicos como vientos huracanados o tormentas de fuego, que aumentan además el riesgo para los equipos de extinción.