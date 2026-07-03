El grupo Gloria admite que pagó a Zapatero 200.000 euros por mediar ante Bolivia

Mientras comienzan a moverse en Bolivia las críticas y pesquisas en torno al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, el grupo empresarial peruano Gloria ha admitido que le pagó 200.000 euros en 2024 por intermediar con las autoridades de Bolivia respecto, dice, a una indemnización pendiente de pago para una de sus empresas.

El pago, revelado en un informe de la UDEF enmarcado en la investigación en torno al expresidente, ha sido reconocido por la empresa en una comunicación a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) de Perú. Gloria señala que buscó la asesoría e intermediación de Zapatero para que la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), una de las filiales del conglomerado en Bolivia, recibiese la indemnización que considera le corresponde desde hace 16 años por la expropiación de la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa), de la que Soboce tenía el 33 % de las acciones.

"La participación del señor Rodríguez Zapatero en reuniones entre funcionarios del Grupo Gloria y representantes del Estado Plurinacional de Bolivia se circunscribió a promover un acuerdo razonable entre las partes para que se cumpla con el pago de las acciones expropiadas, lo cual no se logró y la deuda del Estado boliviano sigue pendiente", ha asegurado el grupo con sede en Lima.

"En ningún caso tuvo como misión o función interferir en procesos judiciales en curso en Bolivia, insinuación interesada vertida por los medios de comunicación, que Soboce rechaza tajantemente", ha añadido en alusión a lo recogido en el informe sobre la supuesta mordida a cambio de influir en la sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de Bolivia para la condonación por parte del Estado de una deuda de 107 millones de dólares.

Los investigadores atribuyen a Zapatero maniobras para favorecer a la empresa del Grupo Gloria dentro de la anterior administración de Bolivia, entre ellas, el entonces presidente Luis Arce, del movimiento del exmandatario Evo Morales, a cambio de 200.000 euros pagados entre 2024 y 2025.

La Policía ve "indicios" de que se habrían simulado presuntamente "servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos".

El pago es para la UDEF un indicio de "la existencia de una organización criminal", liderada por Zapatero, "que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes".