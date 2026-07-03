Pradales desprecia a España: "Yo soy de la selección vasca, punto"

El presidente vasco Imanol Pradales habló durante Los Desayunos de RTVE y la agencia EFE sobre su posición respecto a la selección española y rechazó identificarse con el conjunto dirigido por Luis de la Fuente: "Yo soy de la selección vasca, punto", afirmó.

Además, esquivó la pregunta sobre si le gustaría que España se proclame campeona en el Mundial reclamando que España juegue un partido en San Mamés frente a Euskadi, reivindicando el nacionalismo vasco: "A mí me gustaría que jugase en San Mamés contra Euskadi. Me gustaría que gane la selección que mejor juegue y lo demuestre".

La presencia vasca en la selección

El lehendakari subrayó la presencia de "unos cuantos y buenos jugadores" vascos en el equipo nacional. Entre ellos, Unai Simón, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Nico Williams y Mikel Oyarzabal. Este último, delantero de la Real Sociedad que en el partido de dieciseisavos anotó dos de los tres goles de la selección ante Austria, certificando el pase de eliminatoria.

En dicho partido, el portero del Athletic Club Unai Simón superó el récord de imbatibilidad que hasta ahora ostentaba el italiano Walter Zenga en la historia de la Copa del Mundo.

Centralizar en una sede el Mundial 2030

De forma simultánea, Imanol Pradales defendió la propuesta hecha a la FIFA para que en el Mundial que España organizará junto a Marruecos y Portugal en 2030, haya una sola sede vasca. Estaría integrada por dos campos y se podría jugar tanto en Anoeta como en San Mamés: "Es razonable", señaló.

Aun así, se encuentran a la espera de la respuesta del organismo que quiere que haya dos sedes: "A nosotros nos parece que se puede acoger el Mundial con este otro enfoque, que parece de matiz pero no lo es, porque en términos de logística, de operativa, de costes, etcétera, es muy diferente", matizó.