El PNV ve la legislatura en estado "crítico" ante las "inaceptables faltas de respeto" del Gobierno

En una entrevista en TVE, el lehendakari Imanol Pradales volvió a expresar este viernes el descontento del PNV con el Gobierno, tras los repetidos avisos sobre una legislatura que no "aguanta" y la posibilidad de un adelanto si no hay presupuestos.

Pradales denunció este viernes lo que considera una "inaceptable falta de respeto" por parte del Ejecutivo central en las reuniones bilaterales sobre el traspaso de competencias, y señaló que es "complicado que la legislatura aguante".

El lehendakari aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y él, acordaron un calendario de acuerdos y transferencias en temas como seguridad, la Seguridad Social y los puertos que "se ha incumplido" porque la delegación vasca se ha topado con "un frontón".

Y quiso anunciar que "las reuniones de esta semana han ido mal", y a las propuestas y contrapropuestas del Gobierno vasco se ha respondido con negativas y sin alternativas. Por eso, advirtió de que el suyo es "un pacto al que le queda cada vez menos confianza entre las partes", y lanzó la responsabilidad a la otra parte: "En las manos del presidente está que se cumpla lo que pactamos y que en julio haya una nueva cumbre bilateral".

Pese a todo, Pradales señaló que "mientras haya juego, tenemos que jugar esa partida" y él lo intentará "hasta el último momento de la legislatura", recalcando que la mesa de diálogo sigue trabajando "con discreción". Ahora bien, en otro momento de la entrevista diagnosticó que ésta está en una "situación crítica", y que, si Sánchez "no dota de cierto sentido a lo que queda de legislatura, es muy complicado que la legislatura aguante" y no entre en "descomposición".

El lehendakari también tildó de "insuficientes" las explicaciones que dio Sánchez en el Congreso sobre los casos de corrupción en el PSOE e instituciones como la SEPI. "Fue una mala forma de explicar las cuestiones", juzgó, atribuyéndolo en parte al clima de "y tú más" del Congreso.

Además, opinó que hay casos judiciales que "quizá pueden estar cerca de eso que se denomina 'lawfare' y otros que aparentemente están muy bien fundamentados". No obstante, aunque concedió que estos casos "generan ruido", afirmó que no afectan directamente a su Gobierno de coalición con el PSE, salvo el de la empresa Tubos Reunidos, en concurso de acreedores y a la que el Ejecutivo vasco intenta salvar, y cuya supuesta conexión con las tramas "lo único que hace es complicar la situación aún más", sin ahondar en un caso que también salpica a su partido.

Sobre la eventual fecha de las elecciones generales, Pradales aseguró que a él no le "consta" que el PNV haya pedido a Sánchez que no la haga coincidir con las autonómicas y municipales en una suerte de "superdomingo" el 23 de mayo. En su opinión, "es mejor que no exista ese superdomingo", sino que cada campaña electoral tenga sus propios temas de debate, pero relativizó: "no creo que sea la cuestión fundamental".