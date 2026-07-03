La imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO) del cuerpo, el teniente general Manuel Llamas Fernández, ha desatado una profunda conmoción dentro del Instituto Armado. La investigación judicial trata de esclarecer si ambos intentaron interferir para que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) no desarrollaran con plena independencia las pesquisas que afectaban al Ejecutivo.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha decidido mantener a los dos imputados en sus puestos. De hecho él mismo ha ligado prácticamente su futuro al de Mercedes González manteniendo su apoyo en la misma pese a que es incapaz de justificar el baile de fechas y mentiras que rodean a ambos. Las asociaciones profesionales de guardias civiles han pedido la dimisión de Marlaska, la directora general y del DAO.

Quien no ha movida ficha, de momento, para no ser salpicada por este escándalo es la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien es la responsable a nivel de personal de la Guardia Civil, que es un cuerpo policial de naturaleza militar. De hecho, el Código Disciplinario del Instituto Armado avala a Robles para suspender al DAO de su puesto tras su imputación. No puede ir más allá, eso sí, porque sólo Interior puede cesarlo de su puesto. Pero sí puede suspenderle.

El Partido Popular no quiere que la ministra de Defensa se libre de una polémica en la que sí tiene responsabilidad directa y es por ello que la ha incluido como punto neurálgico de varias iniciativas que ha registrado en el Congreso de los Diputados. En primer lugar ha solicitado su comparecencia urgente ante la comisión de Defensa de la Cámara Baja para que explique por qué no ha suspendido al DAO. También la de Marlaska en la comisión de Interior.

De manera paralela, ha registrado una PNL para que la comisión de Defensa del Congreso inste al Ministerio de Defensa a suspender al DAO de la Guardia Civil tras su imputación por parte de la Audiencia Nacional. Y, por último, ha registrado preguntas por escrito para que la propia Robles vuelve a explicar de nuevo por qué no ha suspendido al máximo responsable operativo de la Guardia Civil pese a que tiene potestad para hacerlo.