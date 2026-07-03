El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora Toro, ha reconocido ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid, José María Escribano, que mantuvo reuniones con el Ministerio de Economía y con el equipo técnico y jurídico de Globalia —propietaria de Air Europa— con el objetivo de avanzar en el rescate antes de que se abriese el expediente del mismo. En estas reuniones se encontraría el consejero de Globalia e hijo del dueño de la compañía, Javier Hidalgo.

El vicepresidente del organismo dependiente de Hacienda se encuentra imputado por haber cometido un presunto delito de prevaricación administrativa por favorecer el rescate de Air Europa, valorado en 475 millones de euros. El rescate de Air Europa se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid, en paralelo con la investigación de la trama SEPI que dirime el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional.

Según ha podido saber Libertad Digital, Bartolomé Lora Toro ha respondido a todas las partes durante su declaración de este viernes, que ha durado más de una hora y media. El vicepresidente de la SEPI ha negado cualquier irregularidad en la concesión del rescate, pero ha reconocido varias reuniones con el equipo de Globalia y representantes del Ministerio de Economía —en ese momento dirigido por Nadia Calviño— en junio y julio de 2020. En estas reuniones habría estado Javier Hidalgo, hijo de Pepe Hidalgo —dueño de Globalia—, persona cercana al exministro de Transportes José Luis Ábalos, y que también habría mantenido reuniones con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Air Europa no presentó su petición de rescate hasta agosto de ese mismo año y la ayuda fue aprobada por el Consejo de Ministros el 3 de noviembre de 2020, en un tiempo récord para las ayudas de esta cuantía. Lora ha achacado la rapidez en el rescate a que estas reuniones sirvieron tanto a la compañía como a la SEPI y al Ministerio de Economía para encauzar la ayuda. Este sería el motivo principal por el cual el rescate de la aerolínea fue el primero en otorgarse, en tan solo 70 días.

En estas reuniones, según ha explicado ante el magistrado instructor, también se encontraba presente representantes de la Abogacía del Estado, el Ministerio de Industria y Transición Ecológica. De las citadas reuniones, la Sepi, según Lora, no redactó acta; por lo que no puede disponer de la totalidad de los puntos a tratar al respecto del rescate. Cabe reseñar que, según Lora, estas reuniones no supusieron ningún tipo de irregularidad, ya que se produjeron conforme a derecho y tras elevar Globalia una petición formal al Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, Lora Toro ha negado cualquier tipo de contacto propio con el exministro José Luis Ábalos después de que le hayan preguntado por las declaraciones en el Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo. Estas vincularon a Ábalos con el vicepresidente de la SEPI en el marco del rescate. La hija de Carmen Pano —empresaria que sostiene haber llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz—, Leonor González, aseguró que Koldo y Ábalos habían recibido una mordida de medio millón de euros a cambio de influir positivamente en el rescate de la compañía.