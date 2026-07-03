La Agencia Tributaria (AEAT) ha informado al juez José Luis Calama de que está realizando una investigación fiscal sobre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, su esposa, María Sonsoles; sus hijas, Laura y Alba Rodríguez; y su pagador, Julio Martínez Martínez.

El magistrado instructor se encuentra investigando supuestos delitos fiscales del exlíder del PSOE. Además, cabe recordar que Calama ha ofrecido a la Agencia Tributaria personarse como perjudicada por las joyas no declaradas del expresidente. El organismo dependiente de Hacienda se ha personado en la causa en la que se investiga el rescate de Plus Ultra mediante la Abogacía del Estado.

Según un escrito al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Agencia Tributaria pide al juez Calama que le ordene a la propia AEAT paralizar la investigación que está realizando sobre la familia Zapatero y el presunto testaferro del expresidente. La Agencia Tributaria no puede investigar de oficio a Zapatero al mismo tiempo que este se encuentra investigado por delitos fiscales en un juzgado por la vía penal. Por ello, teme que, en tanto la Audiencia Nacional consiga resolver su situación procesal, haya prescrito la investigación de la Agencia Tributaria. En este marco, solo un juez puede pedir la paralización de la investigación y de los tiempos para que no prescriban las presuntas faltas económicas de Zapatero.

En la providencia, el juez Calama pregunta a la Fiscalía si ve con buenos ojos que ordene la paralización de la investigación de la Agencia Tributaria. Así, el organismo dependiente de Hacienda podría paralizar la investigación hasta que haya una sentencia firme sin que prescriba su investigación interna para que, una vez tengan la confirmación de lo que se ha juzgado en la causa, poder decidir si continúa con su procedimiento interno o si lo que estaban investigando ya ha sido juzgado por la Audiencia Nacional.

"La determinación o imputación de las obligaciones tributarias de los distintos contribuyentes en sus procedimientos administrativos podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados en el marco de dichas actuaciones judiciales en el ámbito penal, aun cuando éstas se pudiera referir a períodos impositivos diferentes a los que alcanzan las actuaciones inspectoras", asevera el escrito.

En este contexto, Hacienda explica que no quiere cerrar su investigación y que debe ser el juez quien decida paralizarla y retomarla en el futuro: "Si no se procediera a suspender las actuaciones inspectoras por prejudicialidad penal, tendrían que finalizarse las mismas en vía administrativa con los hechos acreditados en el expediente administrativo (presumiblemente de mucha menor solidez probatoria que las que se recaben en vía penal, por encontrarse dicha documentación en el Juzgado), de lo que podría derivarse un riesgo de calificaciones contradictorias en vía penal y administrativa".

De esta forma, Hacienda y la Audiencia Nacional estarían guardándose de la posibilidad de vulnerar el derecho a la defensa de Zapatero por juzgar por dos vías diferentes los mismos delitos. Algo que no es impedimento para que la Agencia Tributaria investigue todas y cada una de las posibles faltas de Zapatero, sus hijas, su mujer y su presunto testaferro; eso sí, cuando termine el procedimiento penal.

"En virtud de todo lo anteriormente indicado, se ruega que, en caso de que el órgano judicial decida ordenar la paralización de los procedimientos inspectores, nos lo comunique a la mayor brevedad posible", sentencia. La investigación fue abierta el pasado mes de junio de 2026 y podría suponer que Zapatero sea multado por vía administrativa independientemente de que haya sentencia condenatoria o absolutoria en el procedimiento penal.