El periodista y subdirector de Vozpópuli, Isaac Blasco, ha presentado en La Mañana de Federico su libro Zapatero en la diana de Trump. Blasco ha contado en esRadio que "tenía una certeza" sobre la organización criminal que rodea a José Luis Rodríguez Zapatero, con las 29 empresas y sus relaciones con el narcoestado venezolano. En ese sentido, ha adelantado que tenía "fuentes que venían de Estados Unidos".

Federico Jiménez Losantos ha recordado que "son dos fuentes las que impulsan la investigación, las Fiscalías de Suiza y de Francia, y otra norteamericana, que apunta a la DEA". "Estados Unidos comienza a recelar de Zapatero en 2018 a partir de que se acredita que en la mesa de negociación en la República Dominicana, entre la oposición democrática y el chavismo, en la que, supuestamente, él iba a mediar como árbitro imparcial se revela que ejerce como abogado de Maduro. A partir de ahí comienza a ser un sujeto de interés", ha explicado.

Maniobra contra Ábalos

Ha comentado, asimismo, que la justicia estadounidense lleva investigando a José Luis Rodríguez Zapatero, al menos, desde 2020. "Desde España ha habido un desfile de confidentes que han reportado información muy precisa de las actividades entre bambalinas en la Administración española como ejerciente de un poder blando en la sombra", ha desvelado.

Jiménez Losantos ha señalado que "hay gente que dice que lo que estamos viendo es una guerra entre el clan de Sánchez, con Ábalos al frente, contra el clan de Zapatero, con el propio Zapatero al frente. Lo que yo veo es que la cloaca de Sánchez está subsumida en la de Zapatero; es él quien tiene dentro a Zapatero". Por su parte, Blasco ha subrayado que "José Luis Ábalos, hoy en la prisión de Soto del Real, tiene el convencimiento que el Delcygate fue una trampa para relegarlo y sacarlo de un poder que había acumulado de una manera absolutamente evidente para la construcción del sanchismo".

Un caso internacional

A propósito de esta supuesta maniobra contra Ábalos, Blasco ha afirmado: "Yo estoy convencido que hay dos personajes que para Zapatero son molestos a la hora de tender su red de negocios en Venezuela, sobre todo a través de los hermanos Rodríguez; y muy singularmente Jorge, que es el hombre relevante en la relación de Zapatero y el chavismo. Son José Luis Ábalos, en el plano político, y Víctor de Aldama, en el plano del negocio". Sobre Aldama, Blasco ha aseverado que el empresario "tiene muy buena información sobre la relación entre Zapatero y el clan de los Rodríguez".

Sobre la situación judicial que rodea a Zapatero, Blasco ha manifestado que "vamos inexorablemente a la internacionalización del caso porque da la sensación de que en España nos quedamos con las joyas y un papel muy doméstico, pero Zapatero es una persona muy importante y por eso EEUU lo ha monitorizado desde hace mucho tiempo y lo considera el blanqueador principal de un régimen sátrapa como es el de Nicolás Maduro". "El Auto de Calama es muy revelador porque abre ventanas y sugiere que el rol de Zapatero en esta organización criminal es en clave global", ha afirmado. "Las pruebas tienen una carga de veracidad que son sólidas y es difícil que se escape", ha añadido.

Blasco también ha aportado información sobre la psicología y el actual estado emocional de Zapatero. Ha asegurado que "tengo constancia de que Zapatero está en una situación anímica muy delicada". "He desarrollado un poco su personalidad y su personalidad es muy peculiar; lo llaman personalidad deliroide, que es alguien que confronta una realidad interior que tiene idealizada con una realidad exterior que no le gusta nada y que tiene que doblegar". Asimismo, ha argumentado que "tiene una sensación de impunidad que viene avalada por el hecho de que ha entregado a sus hijas".

De China a Venezuela

Otros de los vínculos más oscuros de Zapatero apunta a China. Al respecto, Blasco ha subrayado que "todos los viajes que ha organizado el Gobierno para llevar a Sánchez de gira oficial a China han sido alfombrados por Zapatero; ha sido todo supervisado y preparado por Zapatero". "Hay una faceta que conectan los dos intereses de Zapatero, y es que China tiene mucho interés en establecer cierta hegemonía en Iberoamérica.

Otro de los aspectos que suscitan mayor interés tiene como objeto las joyas de Zapatero. Según Blasco, serían "regalos de Estado que no serían pagos, pero es una tesis mía, y creo que ha cometido la imprudencia o la mala práctica de no declararlo".