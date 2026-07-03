El juez Ismael Moreno ha tomado la decisión de imputar a la prostituta Jessica Rodríguez, conocida por su vinculación con el exministro del Transporte condenado José Luis Ábalos, al hermano del exasesor ministerial del mismo Joseba García y al director de Gestión Administrativa de ADIF, Ignacio Zaldívar.

"Se interesa la citación de Dña Jessica Rodríguez y de D. Ignacio Zaldívar García a fin de recibirles declaración en calidad de investigados por su participación en la contratación de Dña Jessica Rodríguez por parte de INECO, entre el 1 de marzo de 2019 y el 28 de febrero de 2021, y por Tragsatec, entre el 2 de marzo de 2021 y el 1 de septiembre de 2021, y de D. Joseba García Izaguirre únicamente por su participación en la contratación por parte de INECO", señala el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El titular del Tribunal Central de Instancia número 2, Ismael Moreno, ha aceptado la petición de la Fiscalía y les ha llamado a declarar el próximo 20 de julio.

"En los fundamentos de Derecho, se declara que los hechos relativos a la contratación de Jessica Rodríguez por INECO y TRAGSATEC son constitutivos de un delito de malversación de patrimonio público del artículo 432.1 CP, texto de 2022, en concurso real con un delito de tráfico de influencias del artículo 428 CP y, asimismo, se realizan consideraciones respecto a la intervención en los hechos por parte de Dña. Jessica Rodríguez, D. Joseba García Izaguirre y D. Ignacio Zaldivar, de las cuales podrían derivar responsabilidades penales para estas tres personas", recoge el escrito.

La Fiscalía basa su argumentación en la información contenida en la sentencia del caso Koldo del Tribunal Supremo, por la que se condenó a Ábalos y a Koldo a penas de 24 y 19 años de prisión respectivamente. Sobre su contratación en Ineco la Fiscalía recuerda que en la sentencia se apunta a "la eventual responsabilidad penal de Dña. Jessica Rodríguez, por cuanto, de un lado, ha sido la principal beneficiada por el ilícito proceder en su contratación y, de otro, que sin su modo de proceder en los puestos adjudicados, no habría sido posible, ya que ‘el propósito del plan comisivo era, desde el arranque, prescindir de todo contenido prestacional y material a los contratos de trabajo que se precisan’".

"Jessica Rodríguez no solo no desempeñó ningún trabajo en las empresas que la contrataron, sino que el propósito fundacional del plan criminal era, precisamente, que no trabajara y, pese a ello, percibir, en forma de salario mensual, las cantidades que le fueran ingresadas por ambas mercantiles púbicas en su cuenta bancaria", recuerda la Fiscalía sobre lo reflejado en la sentencia del Alto Tribunal.

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