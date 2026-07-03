La acusación popular pedirá prisión provisional para la directora de la Guardia Civil y el DAO

Una parte de la acusación popular personada en el caso de las cloacas del Partido Socialista pedirá la entrada en prisión provisional de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y del Director Adjunto Operativo (DAO) del mismo Cuerpo, Manuel Llamas.

Este jueves el titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a ambos altos mandos en la causa en la que se investiga la presunta cloaca constituida para obstaculizar los procesos judiciales que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez por delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia. Ambos están llamados a declarar el próximo 16 de julio.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, Hazte Oír pedirá la prisión provisional para ambos por considerar que existe un riesgo "manifiesto" de destrucción de pruebas por el cargo que ostentan dentro de la Guardia Civil. De igual manera, apuntan a que estos cargos podrían seguir continuando con las presuntas actividades ilícitas.

Imputación de González y Llamas

La Fiscalía Anticorrupción ya apreció en su escrito dirigido al juez los delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia y pidió la imputación de ambos, al igual que lo hizo la acusación popular unificada a través de la dirección del Partido Popular.

Las acusaciones consideraron que la relación entre la directora de la Guardia Civil y la fontanera socialista Leire Díez era "personal y reiterada". Esta relación se habría materializado en "al menos, tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea", explicó la acusación popular.