La Fiscalía destaca las "sucesivas contradicciones" de Marlaska y de la directora de la Guardia Civil

La Fiscalía Anticorrupción ha señalado las "sucesivas contradicciones" en las que han incurrido la directora general de la Guardia Civil imputada, Mercedes González; y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; en el caso de las cloacas de Leire Díez.

El general al mando de la Jefatura de Información de la Guardia Civil declaró como testigo ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional que trasladó una nota a Mercedes González cuando recibió información acerca de la operación orquestada por Leire Díez para desacreditar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y al teniente coronel Antonio Balas. El general al mando ha calificado esta información como "fiable", si bien no ha desvelado sus fuentes por ser "reservadas". Cuando González —que había negado conocer a Díez— recibió esta información, ya se había reunido en hasta tres ocasiones con ella.

Según se justifica la Fiscalía en su escrito en el que pedía la imputación de Mercedes González, su discurso inconexo y falaz resta credibilidad a su versión de los hechos, mediante la que defiende que no conocía las presuntas prácticas ilícitas que usaba Leire Díez y las cloacas del PSOE para dinamitar la credibilidad de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: "La Sra. González ha incurrido en contradicciones sucesivas sobre los hechos que se investigan durante sus comparecencias públicas".

En este contexto, la Fiscalía recuerda que "inicialmente, a través del Ministerio del Interior, se negó toda reunión con la Sra. Díez". En concreto, se refiere a las palabras del propio Marlaska, que negó que González y Díez hubiesen "tenido ninguna relación con Leire Díez en términos de ningún tipo". Tras la difusión del atestado de la UCO en la que se destapaban las reuniones, según recalca el Ministerio Público, "reconoció dos reuniones en cafeterías".

Así, en tercer lugar, González "admitió tres, alegando que la segunda no la recordaba y la tercera versó sobre 'cuestiones personales y familiares'". En su cuarta versión, el Ministerio del Interior "reconoció que en uno de los encuentros la Sra. Díez le solicitó la readmisión del comandante Rubén Villalba —entonces detenido en el caso Koldo—". Fue entonces, después de esa reunión mantenida el 11 de mayo de 2025, cuando Mercedes González activó el borrado automático de los mensajes de WhatsApp, lo que, para el Ministerio Público, genera aún más sospechas del conocimiento por parte de González de las supuestas prácticas ilícitas de Leire Díez.

"A ello se añade la activación, el 11 de mayo de 2025, del borrado automático de WhatsApp con cadencia de 24 horas, así como la eliminación de la conversación previa. La destrucción dolosa de fuentes de prueba contemporánea a la apertura del expediente interno contra la UCO es, en sí misma, indicio adicional de relevancia", asegura el informe.

Estos indicios concuerdan con que González tuviese conocimiento de la operación orquestada contra la UCO por parte de Leire Díez. Algo que ya se había probado mediante la declaración del general de información de la Guardia Civil: "Constituye elemento de especial gravedad probatoria la existencia de una nota de despacho elaborada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil el 29 de abril de 2025, en la que se alertaba detalladamente al DAO de la existencia de una 'agresiva campaña de desinformación orquestada por las denominadas cloacas del PSOE para destruir la credibilidad de la UCO'".

En esta nota, según recalca el Ministerio Público, se identifica "nominativamente a la Sra. Díez como dinamizadora de la operación y advirtiendo, en términos literales: 'El citado grupo de personas haría ver que detrás de esta estrategia se encontraría el Sr. Santos Cerdán, teniendo conocimiento de ello igualmente la directora general de la Guardia Civil'".

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