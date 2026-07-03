La Guardia Civil exige la cabeza de Marlaska

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza la corrupción del país y el nuevo Gobierno andaluz.

Imputada la directora de la Guardia Civil

El juez Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, por prevaricación y obstrucción a la justicia en el caso Leire, por su papel en la cloaca del PSOE, la misma que pretendía dinamitar las diferentes investigaciones que estaba realizando la UCO. Junto a ella, investiga también al DAO del Instituto Armado, Manuel Llamas, y ambos deberán declarar en la Audiencia Nacional el 16 de julio. El magistrado ha dado este paso a petición de la Fiscalía Anticorrupción y después de que la propia UCO constatase que González reunió al menos en dos ocasiones con la fontanera. "La directora de la Guardia Civil imputada por 'intimidación institucional' a la UCO", titula El Mundo en portada. Y, aunque este procesamiento "acorrala a Sánchez", según dice La Razón, la consigna que traslada el presidente al Gobierno es la de "resistir". Citando fuentes del entorno de Sánchez, El País explica que "no entregará más cabezas políticas por imputaciones salvo que haya pruebas inequívocas". Tanto el jefe del Ejecutivo como el ministro Marlaska han cerrado filas y eso ha provocado "indignación" en el Cuerpo, tal y como publica ABC. Las asociaciones de la Guardia Civil exigen la "dimisión inmediata" de Marlaska y, por supuesto, de los investigados y en esRadio Jucil han recordado que todos deberían ser fieles al lema de la Benemérita: "El honor es mi divisa". Las miradas se dirigen ahora hacia Margarita Robles porque, aunque la Guardia Civil depende orgánicamente de Interior y es este el ministerio que decide cuándo se marcha la directora del Instituto Armado, Defensa podría destituir al DAO, ya que ese departamento, lo explica Javier Arias en LD, está capacitado para apartar de su puesto al director adjunto operativo en cumplimiento del Código Disciplinario del cuerpo. La cuestión es que, si esto no ocurre y el teniente general Llamas permanece en su puesto, se dará la paradoja de ser investigado por sus propios subordinados cuando, en general, cualquier agente es apartado temporalmente de su puesto cuando se le abre un expediente reservado hasta que se decide su condena o absuelve.

Cabe destacar igualmente que en la misma resolución en la que Pedraz cita a González y Llamas, el juez requiere al PSOE datos sobre la contratación del abogado Teijeilo, con una advertencia que —dice ABC— "solo se hace a quien puede o va a ser imputado: que tiene derecho a no contestar si considera que la respuesta puede incriminarle como persona jurídica (...) una advertencia que acerca de forma significativa su imputación y emplaza directamente a su secretario general, Pedro Sánchez". A la espera de que esto se produzca —o no— esta semana, la causa de las cloacas ha sumado casi una treintena de nuevos imputados y los compañeros de Tribunales de LD no descartan que Pedraz acabe citando como investigada también a la exministra de Hacienda y exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero en la medida en que la SEPI está adscrita al ministerio que ella dirigía cuando sucedieron los hechos.

¿A qué obedecen las dimisiones en Hacienda?

Las tres dimisiones registradas esta semana en la Agencia Tributaria han hecho saltar todas las alarmas. Los inspectores de Hacienda han trasladado a Libre Mercado su "preocupación por la extraña situación de impasse" generada tras conocerse la salida de Soledad Fernández, de quien dicen que "ha mantenido una conducta ejemplar al esperar a la finalización de la campaña de renta para facilitar su relevo". Les extraña el anuncio de su dimisión sin que se haya comunicado la identidad de la persona que asumirá a partir de ahora la Dirección, sobre todo considerando la reciente reunión con la Generalidad de Cataluña de la que no ha trascendido ningún detalle. Admiten que "la ausencia de información oficial contribuye a una incertidumbre institucional". En ABC, citando a empleados de la Agencia Tributaria, aseguran que "Hacienda desautorizó hasta en seis ocasiones a la cúpula directiva antes de su salida" y, como los inspectores consultados por esta casa, achacan la crisis abierta en el organismo a "las tensiones generadas por la financiación singular para Cataluña". Señalan que el ministerio que entonces dirigía María Jesús Montero pidió a la jefa de la Agencia que guardase silencio sobre las cesiones negociadas con Cataluña para no interferir en el proceso.

Entretanto, la Abogacía del Estado se ha personado en la pieza separada que investiga el origen de las joyas halladas por la UDEF en el despacho de José Luis Rodríguez Zapatero para defender los derechos de Hacienda ante la posible comisión de un delito de fraude fiscal por parte del expresidente. Hoy cuenta The Objective que si finalmente acredita que eran regalos de países árabes su valoración en el mercado aumentará considerablemente e incluso se duplicará y, al elevar su valor, superaría el límite que marca el delito fiscal agravado, que hasta ahora había sorteado. En La Moncloa y en Ferraz están "inquietos" ante el silencio de ZP que lleva más de un mes y medio maniobrando para intentar demostrar que el botín era legal. Y a esto hay que sumar la decisión que ha tomado el Senado de Bolivia. Según ABC ha creado una comisión de investigación para aclarar las labores de mediación de ZP para, supuestamente, favorecer a una empresa peruana.

Moreno Bonilla investido presidente

A la segunda fue la vencida. Juan Manuel Moreno ha sido investido por tercera vez presidente de la Junta de Andalucía. El País, horrorizado, dice en portada "Moreno cede a las exigencias de Vox para gobernar en Andalucía" y señala en el editorial que "el presidente andaluz debilita su imagen como referente del PP más moderado". En línea similar, El Mundo subraya que "la legitimidad del acuerdo no exime de la obligación de ejercer el poder desde la centralidad, el respeto institucional y los valores constitucionales". El popular se pondrá otros cuatro años al frente del Gobierno autonómico gracias al apoyo brindado por los 15 diputados de Vox que, a cambio, ha logrado para su líder regional, Manuel Gavira, una vicepresidencia que englobará cuatro departamentos: Turismo, Desregulación, Justicia y Administración local. Además, el PP cede al partido de Abascal una vicepresidencia en la Mesa de la Cámara y uno de los cinco senadores por designación autonómica. El acuerdo, alcanzado solo media hora antes de la votación, sobre la bocina, comprende 150 medidas y garantiza la aprobación de cuatro presupuestos, uno por cada año de legislatura.

Aragón contra la regularización masiva

El Gobierno de Jorge Azcón se suma al de la Comunidad Valenciana y pedirá al Tribunal Supremo que suspenda de forma cautelar el procedimiento de regularización masiva de inmigrantes ilegales. Además, en El Mundo, Federico Jiménez Losantos insiste en la pregunta que viene planteando en su programa de esRadio acerca de la mal llamada ley de nietos: "¿Y van a decidir la votación millones de tíos captados por el PSOE que ni han estado aquí, ni han pagado impuestos, ni saben nada de España, salvo quién les regala la nacionalidad? Hay pardillos voluntarios que fingen dudar del pucherazo atómico de Sánchez. Y si no es para dinamitar el censo y apropiarse 30 escaños, ¿para qué tanta molestia? Esta es la vía electoral, ilegal e ilegítima, que algunos tragan, para la dictadura de Sánchez. Si les sale, España capital Caracas".