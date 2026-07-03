La juez retira la orden de detención de Vito Quiles tras personarse en el juzgado

La juez de Madrid que dictó la detención de Vito Quiles ha levantado la orden después de que el comunicador haya acudido al mediodía de este viernes a los juzgados de Plaza de Castilla (Madrid) y se haya personado ante la magistrada, que le ha citado como querellado el próximo 20 de julio en una causa relacionada con un asesor de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En declaraciones a la prensa frente a los juzgados de Plaza de Castilla, Quiles ha explicado que se trataba de una "publicación sobre el entorno" de Yolanda Díaz y ha defendido que lo que dijo "es cierto". Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han informado de que Quiles se ha personado a las 12:00 horas junto con su abogado y ha presentado un escrito solicitando personarse en la causa.

Las mismas fuentes han trasladado que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, que lleva el caso, ha confirmado su personación y, simultáneamente, ha retirado la orden de detención que se mantenía vigente. Asimismo, ha citado a Quiles en calidad de querellado el 20 de julio a las 12:45 horas de la mañana. El pasado miércoles trascendió que la Policía Nacional había recibido una orden judicial de detención contra Quiles.

El comunicador tiene abiertas varias causas en diferentes puntos del país, como en Madrid, donde se le investiga por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, o en Sevilla, donde una juez le procesó por supuestas calumnias contra el secretario general de Facua, Rubén Sánchez, según otras fuentes jurídicas.