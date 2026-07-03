Vito Quiles anuncia su comparecencia ante la juez: "Acudiré con mi abogado"

Vito Quiles comparecerá finalmente este viernes en los juzgados de Plaza de Castilla después de que la jueza haya dejado sin efecto la orden de busca y captura que pesaba sobre él tras mostrar su disposición a personarse ante el órgano judicial.

El comunicador anunció su decisión a través de un mensaje publicado en X, en el que aseguró que acudirá acompañado por su abogado. "A las 17:00 horas acudiré a los juzgados de Plaza de Castilla con mi abogado", escribió.

A las 17:00 horas acudiré a los juzgados de Plaza de Castilla con mi abogado. — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 3, 2026

A raíz de este anuncio, la magistrada Rosa María Freire ha acordado levantar la orden de detención al apreciar "la disposición del querellado a comparecer ante el órgano judicial". Asimismo, ha fijado una nueva citación para el próximo 20 de julio a las 12:45.

El origen de la causa

La causa que motivó la orden judicial está relacionada con un procedimiento por presuntas injurias y calumnias contra un funcionario del Ministerio de Hacienda. El caso se abrió después de que Quiles afirmara en sus redes sociales que dicho trabajador era asesor de la exministra María Jesús Montero y que había salido de prisión gracias a la intervención de esta.

Más allá de este procedimiento, Vito Quiles mantiene abiertos otros frentes judiciales.

Uno de ellos está relacionado con un presunto delito de revelación de secretos y acoso contra Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, después de difundir en redes sociales la dirección de su domicilio tras el apagón del 28 de abril de 2025.

Cuatro causas abiertas

También afronta una causa por un presunto delito de odio por unos comentarios dirigidos a una mujer con discapacidad que participó en una protesta contra Isabel Díaz Ayuso en 2024. En este caso, la Fiscalía solicita para él dos años de prisión.

A estas causas se suma una investigación por un presunto delito de estafa después de que Renfe denunciara supuestos accesos reiterados sin billete a sus trenes. Según la denuncia, existirían decenas de entradas no autorizadas.

Por último, Quiles también tiene abierta una causa por presuntas injurias y calumnias contra Rubén Sánchez, secretario general de FACUA.