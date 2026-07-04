Bolaños y Albares maniobran para reformar los consulados en plena avalancha por la Ley de Nietos

El Gobierno de Pedro Sánchez está elaborando un Real Decreto para reformar y agilizar la actividad en los consulados españoles en el extranjero en un momento en que los funcionarios se ven sobrepasados por los cientos de miles de solicitudes diarias de descendientes de españoles que quieren obtener la nacionalidad por la vía de la polémica Ley de Nietos, que ha permitido a casi 600.000 extranjeros obtener el pasaporte hasta el momento.

El Ministerio de Justicia de Félix Bolaños, en coordinación con el de Exteriores de José Manuel Albares, ha emitido una propuesta para modificar el reglamento que regula el servicio de los consulados españoles en el exterior, afectando principalmente al ejercicio y a las competencias notariales de los funcionarios. Algo que puede ayudar a descongestionar esta presión derivada de la Ley de Memoria Democrática.

Según la propuesta consultada por Libertad Digital, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende "mejorar la participación de la ciudadanía en el exterior" eliminando "problemas" existentes en los consulados. En este sentido, el Gobierno explica que los motivos que llevan a acometer esta reforma son la "constante globalización de las relaciones internacionales y el consecuente incremento de la movilidad y mejora de las comunicaciones" que afectan directamente en la actividad notarial y, por tanto, "en su ejercicio en el exterior por funcionarios diplomáticos".

Con este argumento de base, el Ejecutivo añade que "más de ochenta años después de la redacción del Reglamento Notarial, se hace necesaria una adecuación de las funciones notariales ejercidas por los funcionarios a las necesidades de la ciudadanía española residente en el extranjero y a las de las personas residentes en la misma con intereses económicos o personales acreditados en España".

En la propuesta, el Ejecutivo explica también que quiere definir y acotar los documentos que pueden ser autorizados por los funcionarios diplomáticos. El motivo que achaca el Gobierno es la "complejidad de la autorización de instrumentos económicamente sujetos a obligaciones fiscales, administrativas y estadísticas y que pueden ser valorables económicamente". Algo que puede ser crucial para liberar a los funcionarios y que puedan dedicar más tiempo a los documentos derivados de la Ley de Nietos.

Importante mejora de la digitalización

Así, esta maniobra pretende adaptar el trabajo de los funcionarios para que se centren en aquellas cuestiones de interés en el ámbito personal, con una importante digitalización que permitirá el uso de copias electrónicas de los documentos ya autorizados, sin perjuicio de que puedan expedirse con firma manuscrita en papel. Además de que con esta digitalización se podrían evitar citas presenciales para trámites como copias, firmas o fe de vida.

Con ello, el Gobierno explica que se compromete a "garantizar que el ejercicio de la fe pública en el exterior por parte de los funcionarios de la Carrera Diplomática se centre en aquellas cuestiones trascendentales para la vida personal de la ciudadanía española en el exterior, y se prevén medidas que posibilitan un inicio de la digitalización de este ejercicio de la fe pública en el exterior".



El Consejo de España en el exterior da el visto bueno

A modo de respuesta a esta iniciativa, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz, ha presentado un informe, en el que valora "positivamente" esta actualización del Real Decreto que modifica el Reglamento Notarial de 1944 en relación con el ejercicio de la fe pública en el exterior. Y además consideran que "permitirá modernizar los procedimientos, reforzar la seguridad jurídica y avanzar en la digitalización de las actuaciones consulares".

Con este colapso sin precedentes en los consulados españoles en Sudamérica, esta modernización de la actividad consular mediante la digitalización y la redefinición de determinadas competencias notariales podría contribuir directamente a solventar esta presión al tener los funcionarios una mayor capacidad para gestionar las solicitudes masivas derivadas de la Ley de Nietos.

De hecho, esta congestión de los consulados y la falta de personal ha llevado al sindicato CSIF a pedir un refuerzo urgente y a denunciar en un comunicado que el Gobierno de Pedro Sánchez deje esta función tan relevante en manos de trabajadores de empresas públicas como Ineco en el caso de Argentina, o la empresa cubana Palco, dependiente del castrismo. Fórmula, por cierto, ya utilizada por el Ejecutivo socialista en España con la empresa pública Tragsa para agilizar el proceso de regularización masiva de inmigrantes.