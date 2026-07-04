El juez Pedraz ya apunta a mordidas de la trama Sepi por valor de 7,7 millones de euros

El montante de las mordidas que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ya suma 7,7 millones de euros que habrían recibido los integrantes de la trama SEPI. Entre los más destacados, se encuentran imputados el expresidente del organismo Vicente Fernández, la actual presidenta, Belén Gualda, la fontanera socialista Leire Díez, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su socio Antxon Alonso.

Trama Sepi La trama Sepi —Sociedad Estatal de Participaciones Industriales dependiente del Ministerio de Hacienda— es una macrocausa de corrupción que afecta presuntamente a la legalidad de cuatro de los rescates otorgados por el organismo y mantiene imputados a sus tres últimos presidentes —Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda—, todos ellos nombrados desde que Pedro Sánchez llegó al poder y con María Jesús Montero como ministra de Hacienda. Las investigaciones judiciales, con la colaboración de la UCO y de la UDEF, han encontrado ya irregularidades por un importe de 760 millones repartidos por la Sepi en ayudas canalizada a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), superando el desvío que se produjo en el macrocaso de corrupción de los ERE en Andalucía. La trama Sepi ha escalado por el caso Leire —o de la cloaca del PSOE— y sus relaciones con el expresidente de la Sepi, Vicente Fernández, que ha precipitado la imputación de Gualda por Tubos Reunidos. A esta compañía se suman los préstamos otorgados por el Gobierno a Plus Ultra, Air Europa y Duro Felguera, todos provenientes del FASEE, que se dotó con 10.000 millones de euros para rescatar empresas durante la pandemia y donde algunos, presuntamente, aprovecharon para hacer negocios corruptos que ahora están bajo investigación. Además, las empresas que resultaron beneficiadas con las ayudas de la Sepi no cumplían, supuestamente, con los criterios principales establecidos para la concesión de las mismas, como que fuesen estratégicas en sus sectores respectivos y solventes. Entre los nuevos investigados por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en la trama Sepi se encuentran varios implicados en el caso Forestalia, como su expresidente Fernando Samper y sus supuestos testaferros, Eduardo y Roberto Pérez Águeda. También está investigado el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga. Este cargo se encuentra ahora en manos del exgerente del PSOE, Mariano Moreno Pavón. Fuentes del caso consultadas por Libertad Digital aseguran que "los investigadores calculan que en esta trama corrupta se alcanzará el centenar de imputados y testigos, que serán citados a declarar por el juez Santiago Pedraz. La instrucción del caso se encuentra en una fase muy incipiente" Leer más

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional imputa en una nueva providencia firmada este lunes a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Belén Gualda, y a otras 24 personas en la causa en la que investiga los presuntos amaños de contratos del ente público a cambio de mordidas. Tal y como avanzó LD el pasado mes de febrero, también se ha visto salpicada en la trama la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), María de la Concepción Ordiz Fuertes. Ordiz Fuertes fue designada por la ministra María Jesús Montero y también ha sido imputada por Pedraz.

Según el informe del Ministerio Fiscal que Pedraz hace suyo para informar a los nuevos 25 imputados que se encuentran siendo investigados por la Justicia, Anticorrupción apunta a mordidas cobradas por su influencia en hasta cinco casos de malversación de ayudas públicas.

El primero de los casos hace referencia a una adjudicación pública que habría realizado Mercasa por valor de 18.119,75 euros en favor de Servinabar, la empresa vinculada a Cerdán, Alonso y Fernández. No parece que la empresa navarra realizase los servicios por los que fue adjudicado el contrato. El segundo caso hace referencia a un contrato de la empresa pública Enusa –cuyo presidente también ha sido imputado— a Mediaciones Martínez, otra de las supuestas sociedades instrumentales para cobrar mordidas. Este asesoramiento simulado habría otorgado a la trama 17.545,00 euros.

El tercero de los casos es el más significante de todos: el rescate a la empresa vasca Tubos Reunidos S.A. por valor de 112,8 millones de euros. En este asunto, el Ministerio Público resalta un pago de 114.959 euros a la empresa Mediaciones Martínez. Posteriormente, Vicente Fernández recibió un montante de 25.000 euros en su cuenta personal. Además, Vicente Fernández emitió doce facturas mensuales a Tubos Reunidos en ejecución del segundo contrato de asesoramiento por las que percibió un total de 60.000 euros más IVA.

A posteriori, la empresa vendió unos inmuebles en Sestao por valor de más de 15 millones de euros. Al querer disponer de ese dinero para otros asuntos que no fueran pagar el rescate, volvieron a recurrir a la trama SEPI. En este punto, Vicente Fernández y Leire Díez acordaron y pactaron una retribución adicional de 40.000 euros más IVA por las gestiones de presión política e institucional ante la SEPI y el Gobierno Vasco para liberar fondos de la venta de un activo en Sestao. En esta operación también intervino el Partido Nacionalista Vasco. Las mordidas solo por el caso de Tubos Reunidos rozan los 240.000 euros.

El cuarto caso hace referencia a unas comisiones ilegales de 575.857,20 euros a cambio de influir en una adjudicación de Sepides en favor del Grupo Erri Berri. En este caso, la influencia consistió en dotar de información privilegiada al grupo: mientras que había presentado una oferta para la adjudicación pública de un contrato de 6.554.466,48 euros, posteriormente retiró la oferta y ofreció realizar el mismo trabajo por 2.854.466,48 euros. El grupo recibió igualmente la adjudicación pese a bajar su oferta en casi 4 millones de euros.

En quinto lugar, la trama influyó para facilitar que la entidad pública aprobara una inversión de 17,32 millones de euros en la sociedad Arapellet, propiedad de Forestalia. La trama pactó una comisión ilegal de 200.000 euros. Aun así, Antxon Alonso –presunto testaferro de Cerdán— adquirió participaciones de dos sociedades (Quirón y Satet) por un valor de 141.404,00 euros. Transcurridos dos años y medio, estas sociedades se vendieron a una entidad vinculada a la familia de Forestalia por un importe superior a 6.800.000 euros. La comisión solo por este caso roza los 7 millones de euros.

El total de las mordidas cobradas por la trama SEPI –por los contratos que se investigan en este estado embrionario del caso— asciende a 7,7 millones de euros.

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