Juanma Serrano fue jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Es la misma persona que llegó a sumar un total de 10.842 mensajes cruzados con la cloaca de Santos Cerdán y Leire Díez. El mismo que presidió Correos y contrató allí a Leire Díez. Y el mismo que ahora fuentes conocedoras de la empresa han señalado que contaba con un plan que también acababa en los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero: impulsó a las empresas chinas apadrinadas por Zapatero dentro de Correos para colar, principalmente a Huawei, en un área de telecomunicaciones basada en la fibra de la empresa.

Serrano vio negocio. Y decidió que la fibra de Correos podía ser utilizada para lanzar una división en telecomunicaciones que llegase a contar incluso con terminales propios y servicios de telefonía. Todo un maná, especialmente, para las empresa que lo desarrollasen. Y entre esas empresas había una que Juanma Serrano quería que ocupase un lugar privilegiado: Huawei, la misma que ha pasado por todos los trámites de Zapatero.

Cerdán llegó a hablar de este proyecto con más personas del ámbito socialista. Lo veía como un gran proyecto que se habría beneficiado del tejido de fibra de Correos y de su inmensa red de distribución y venta de servicios: todas las oficinas de Correos de España.

El proyecto quedó en el aire fruto de "la falta de capacidad del propio Serrano", señalan fuentes conocedoras de las tramitaciones llevadas a cabo. Pero lo cierto es que las ramificaciones de Zapatero llegaron a estar a las puertas de Correos.

Y hay que recordar que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ya encontró dos contratos formalizados entre What The Fav y el gigante tecnológico chino Huawei en el registro a la sede de la empresa perteneciente a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

La policía judicial llevó a cabo una serie de registros en el marco de la investigación de la trama de Plus Ultra, de la que Zapatero era presuntamente el líder. Entre estos, se encontraba el registro a la empresa What The Fav, donde encontró numerosa documentación que consideraron relevante para la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Luis Calama. La empresa de las hijas recibió más de 745.000 euros de empresas pertenecientes al complejo entramado societario de presunto blanqueo de capitales ideado por la trama.

Además, la pieza clave para entender el papel del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con Venezuela y China y sus supuestos negocios se encuentra en el que fuera su jefe de seguridad de La Moncloa: Segundo Martínez. Martínez inició su carrera en la policía en la lucha contra ETA, acción que le promovió para ascender rápidamente hasta llegar a la Jefatura Superior de Castilla y León; aunque no fue hasta el 2004 que el nombre del leonés comenzó a ser conocido por el entorno político. Fue entonces cuando Zapatero lo nombró jefe de seguridad de Presidencia del Gobierno en un contexto en el que el entonces líder socialista quiso rodearse de personas de su entorno más cercano: cobró importancia la delegación castellanoleonesa de los socialistas, del que salieron varios de los altos cargos de mayor importancia para el Gobierno de Zapatero, natural de Valladolid.

Segundo Martínez es comisario principal jubilado desde 2017 después de haber sido desterrado al Consejo Asesor de la Policía con la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa. Aun así, este, según las fuentes consultadas por Libertad Digital, sigue influyendo en el Ministerio del Interior hasta el punto que Martínez fue el ideólogo de la purga que este llevó a cabo cuando llegó a Interior en 2018, cuando comenzó a colocar a personas afines al PSOE en los altos cargos de la Policía Nacional destituyendo a más de una decena de personas sobre las que tuviesen sospechas de cualquier tipo de cercanía con el PP. Y, además de susurrar a los oídos de los actuales dirigentes del Ministerio del Interior —en concreto, según estas fuentes, de Francisco Pardo, director general de la Policía Nacional—, Martínez habría estado en activo en la tecnológica china Huawei, que consiguió contratos públicos adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez para, nada más y nada menos, que conservar los documentos y audios de las escuchas policiales.

Las sinergias entre Huawei y el entorno de Zapatero no se quedan en el plano profesional, sino que el gigante tecnológico chino también contrató en febrero de 2021 a la pequeña consultora de comunicación que tienen las hijas de Zapatero. Algo que habría coincidido con las fechas en las que Huawei contrató al empresario vinculado a la trama Koldo, Víctor de Aldama –que dijo haber llevado al expresidente socialista a Santo Domingo en su avión privado para un asunto de negocios— como asesor externo a razón de 13.000 euros al mes.