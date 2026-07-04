Leire Díez solocita la nulidad de su detencion y de la información recabada en sus dispositivos y agendas por la UCO

Leire Díez ha solicitado la nulidad de su detención en el marco del caso de las cloaca del psoe. La denominada fontanera socialista también reclama que se anule toda la información incautada en sus dispositivos y agendas durante los registros efectuados por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

En un escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la defensa de Leire Díez señala que "absolutamente toda la información, documentos, archivos físicos y electrónicos o informáticos, cuadernos, agendas, hojas manuscritas, grabaciones, audios, mensajes y cualquier tipo de dato que conste en las actuaciones que haya sido extraído del móvil de mi representada y de las entradas y registros en sus domicilios son nulos de pleno derecho por vulneración del artículo 18.3 de la Constitución, concretamente, los que consten en la carpeta digital 150-2025, JCI 6 DP 89-2025, DETENCIONES, REGISTROS Y REQUERIMIENTOS. Consecuentemente, también deviene nulo el mencionado auto de fecha 28 de enero de 2026 dictado en el seno de la Pieza de Investigación Tecnológica 150/2025, al acordar la práctica de una diligencia a raíz de una incautación nula".

"Esta parte considera que se ha vulnerado el art. 18.2 de la Constitución porque no existe motivación suficiente ni justificación de la flagrancia delictiva en las actuaciones, y es que, en efecto, no la hay, y la prueba está en que la detención de doña Leire se lleva a cabo en pleno Paseo de la Castellana, un día cualquiera, a una hora del mediodía mientras iba paseando por la calle, por lo que no existía comisión de actividad delictiva flagrante, lo que impide que se lleve a cabo una entrada en su domicilio de manera paralela a esa detención, vulnerando entonces injustificadamente el art. 18.2 de la Constitución".

"Debemos partir de que, cuando los agentes de la UCO entran en los domicilios de la investigada, sin autorización judicial y sin haber presenciado ninguna actuación delictiva flagrante, requisan todos sus archivos físicos y electrónicos, móviles, ordenadores, libretas, cuadernos y dispositivos que contienen información privada de doña Leire, tanto personal como profesional, y no solo de ella, también de su familia, sin hacer ningún tipo de distinción ni tomar ninguna medida para salvaguardar los derechos de aquella. Y esa arbitrariedad injustificada responde a que, al no existir autorización judicial habilitante que defina los motivos por los que se disponía la entrada, ni qué concretos elementos se debían incautar ni por qué la entrada en los domicilios iba a servir para esclarecer la causa ni a raíz de qué concreta actuación presuntamente delictiva imputada a doña Leire era preciso tal medida, los agentes de la UCO incautaron todo dispositivo físico y/o electrónico que encontraban sin hacer distinción ni medición en su contenido", apunta.

"El derecho a la inviolabilidad del domicilio única y exclusivamente puede ser infringido ante sucesos de comisión delictiva flagrante, lo cual en este caso no ocurre porque las entradas y registros en las viviendas de doña Leire tienen lugar de manera paralela a su detención, la cual se produce de manera sorpresiva en vía pública sin existir tal delito flagrante, motivo por el cual los objetos incautados en esas entradas y registros, vulneradores del art. 18.2 de la Constitución, así como el acceso a su contenido y el uso del mismo como diligencias de investigaciones no pueden tener validez alguna al ser esas entradas y registros nulos y derivar también en nulidad cualesquiera actuaciones procedentes de esas entradas y registros", subraya.

Nulidad de todas las actuaciones

Por todo ello, la defensa de Díez presenta un "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES de la detención de María Leire Díez Castro, así como de la incautación de los objetos y dispositivos electrónicos, móviles y físicos llevada a cabo en y paralelamente a la misma, y todas las actuaciones procesales, diligencias y resoluciones judiciales derivadas de dicha incautación y extraídas de dichos dispositivos y, tras los trámites legales oportunos, dicte en su día resolución declarando la NULIDAD, con las consecuencias y los efectos inherentes en Derecho, de la siguientes actuaciones:

"Detención de doña María Leire Díez Castro en fecha 10 de diciembre de 2025 en el Paseo de la Castellana (Madrid).

- Incautación del teléfono móvil, archivos, libretas, dispositivos y objetos personales que portaba doña María Leire Díez Castro en el momento de la detención, así como los encontrados en su vehículo Tesla Model 3.

- Entradas y registros domiciliarios en las viviendas de doña María Leire Díez.

- Incautación de agendas, libretas, cuadernos, ordenador, archivos físicos y electrónicos y cualquier objeto personal de doña María Leire Díez Castro derivada de dichas entradas y registros domiciliarios, concretamente, el material que consta en las actuaciones en la carpeta digital 150-2025, JCI 6 DP 89-2025, DETENCIONES, REGISTROS Y REQUERIMIENTOS.

- Mensajes, anotaciones, grabaciones, audios y cualquier tipo de información, diligencia o elemento instructor que se haya extraído de los referidos dispositivos, archivos y objetos personales de doña María Leire Díez Castro.

- Auto de fecha 28 de enero de 2026 dictado en el seno de la Pieza de Investigación Tecnológica 150/2025 por el que se acuerda autorizar la emisión de determinados mandamientos a diversas compañías telefónicas para que aporten el listado de las comunicaciones entrantes y salientes correspondientes a los números de teléfono de mi representada desde octubre de 2020 hasta el 11 de diciembre de 2025.

- Cualquier diligencia, actuación, resolución o elemento indagatorio que conste en las actuaciones y se haya acordado, practicado o extraído a raíz de todo lo anterior.

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