Óscar López arremete contra Feijóo y le acusa de convertirse en "el gran blanqueador" de Vox

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha acusado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de convertirse en "el gran blanqueador" de Vox tras el acuerdo alcanzado entre el PP y la formación de Santiago Abascal para la investidura de Juanma Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. A su juicio, este pacto confirma la dependencia de los populares de la ultraderecha para gobernar.

Durante una visita al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, Ciudad Real, López ha señalado que el acuerdo andaluz se suma a otros alcanzados por el PP con Vox en distintas comunidades autónomas: "Cuatro comunidades, cuatro pactos con Vox. Esto es lo que está pasando", ha afirmado el ministro, quien ha insistido en que todos esos acuerdos se han producido con Feijóo al frente del Partido Popular.

Críticas al rumbo del PP

El dirigente socialista ha asegurado que el actual PP ha dejado de ser, en su opinión, un partido de centroderecha equiparable a otras formaciones conservadoras europeas: "El PP de Feijóo es el PP de Vox", ha resumido López, quien considera que los populares han asumido tanto los discursos como las posiciones políticas de la formación de Santiago Abascal.

Según el ministro, el PP ha optado por "copiar los insultos, las políticas y los discursos de odio de Vox", hasta el punto de que, a su juicio, resulta "imposible diferenciar hoy al PP de Vox" tanto por el tono empleado como por las propuestas que defienden.

Respecto al sistema electoral

Óscar López también ha reprochado al Partido Popular que, según ha dicho, haya asumido los planteamientos de Vox sobre distintas cuestiones, entre ellas la inmigración, el aborto, las políticas dirigidas a las mujeres, la regularización de inmigrantes o el sistema electoral.

En este sentido, ha defendido que España dispone de "uno de los mejores sistemas electorales del mundo" y ha criticado que el PP contribuya, en su opinión, a desacreditarlo.

Para concluir, López ha asegurado que Feijóo "va a pasar a la historia por dos cosas: primero, por no ser presidente por no haber querido; y segundo, por haber sido el que blanqueó a la ultraderecha en este país".