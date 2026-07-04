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España

Retrasos en el AVE a Andalucía por un robo de cable entre Malagón y Ciudad Real

El sabotaje de la catenaria en Malagón desata demoras de casi media hora en los trayectos de larga y media distancia del corredor sur.

LD/Agencias
El sabotaje de la catenaria en Malagón desata demoras de casi media hora en los trayectos de larga y media distancia del corredor sur.
Un tren en una estación esperando pasajeros. | EFE

Un robo de cable en Ciudad Real está provocando fallos en la señalización en el tramo que comprende el municipio ciudadrealeño de Malagón y Ciudad Real, lo que está causando demoras en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

Según ha informado en su cuenta de la red social X InfoAdif, los trenes de larga y media distancia de alta velocidad del corredor sur están circulando con retrasos aproximados de 25 minutos.

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El servicio de información indica también que personal de Adif está trabajando en la reparación de los circuitos de vía dañados.

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