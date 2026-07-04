Retrasos en el AVE a Andalucía por un robo de cable entre Malagón y Ciudad Real

Un robo de cable en Ciudad Real está provocando fallos en la señalización en el tramo que comprende el municipio ciudadrealeño de Malagón y Ciudad Real, lo que está causando demoras en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

❗️Un robo de cable está provocando un fallo en la señalización entre Malagón y Ciudad Real. Afectados los trenes de larga y media distancia de alta velocidad del corredor sur con demoras aproximadas de 25 minutos. Personal de Adif trabaja en reparar los circuitos de vía dañados. — INFOAdif (@InfoAdif) July 4, 2026

Según ha informado en su cuenta de la red social X InfoAdif, los trenes de larga y media distancia de alta velocidad del corredor sur están circulando con retrasos aproximados de 25 minutos.

El servicio de información indica también que personal de Adif está trabajando en la reparación de los circuitos de vía dañados.