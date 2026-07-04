Robles se niega a suspender al DAO de la Guardia Civil imputado: "Se carece de elementos de juicio suficientes"

La ministra de Defensa Margarita Robles, se niega a suspender en sus funciones al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, tras se imputado por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia en la causa de las cloacas del PSOE.

El partido Iustitia Europa que preside Luis María Pardo dirigía un escrito a Robles, solicitando la suspensión de funciones del DAO de la Guardia Civil tras conocerse su imputación en el caso de las cloacas del Partido Socialista. La formación recuerda que es el Ministerio de Defensa quien tiene la competencia para la suspensión de funciones mientras que el Ministerio del Interior decide si esta suspensión lleva consigo el cese en el destino.

En un escrito de 2 páginas firmado por Margarita Robles, al que ha tenido acceso Libertad Digital, la Asesoría Jurídica General de la Subsecretaría de Defensa responde a Iustitia Europa reconociendo la competencia de Defensa para suspender al DAO, pero asegura que no hay "elementos de juicio suficientes" para hacerlo.

"Si bien es cierto que la Ministra de Defensa ostenta competencia para imponer la sanción de separación del servicio a los miembros de la Guardia Civil por la comisión de faltas muy graves, habida cuenta que no se ha dado traslado a Departamento de providencia o documentación judicial alguna en relación con las antedichas diligencias procesales, se carece de elementos de juicio suficientes para entrar a valorar en este momento que los hechos que han motivado su citación como investigado en la causa penal referida pudieran resultar, al cabo, subsumibles en alguna de las infracciones calificadas de tal en el artículo 7 de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil (LORDGC), a la que se ve sometido por razón de su estatuto profesional", apunta.

"A lo anterior cabe añadir que, en virtud de la vertiente formal o procesal del principio de supremacía de la jurisdicción penal sobre el ámbito administrativo, que se concreta en la regla de preferencia o precedencia de la autoridad judicial sobre la administrativa respecto de su actuación en materia sancionadora en aquellos casos en los que los hechos a reprobar pueden ser no sólo constitutivos de infracción disciplinaria sino también de delito según el Código Penal, caso de que la Administración pretendiera aplicar su potestad mediante la incoación de un procedimiento disciplinario cuando ya se ha puesto de manifiesto ab initio la posible tipificación como delito de la conducta justificativa de su apertura", añade.

"Lo lógico", continúa, "es proceder a la paralización de este último, por exigirlo así el principio constitucional de prohibición de la doble incriminación y castigo (non bis in idem) y, en particular, el artículo 4 de la aludida LORDGC, a fin de evitar que recaigan eventuales pronunciamientos de signo contrario, tanto de carácter definitivo como de puro trámite, que indudablemente se darían caso de permitir la prosecución paralela o simultánea de dos procedimientos de naturaleza tan distinta. A impedir tales resultados se encamina, precisamente, la atribución prioritaria a los órganos jurisdiccionales del enjuiciamiento de hechos que aparezcan prima facie como delictivos".

Pendientes de la "evolución de la situación procesal"

"En lo que atiende a la segunda petición, se aprecia que el recurrente no acredita ostentar la necesaria legitimación activa para, de conformidad con el artículo 4 de la LPACAP, promover un procedimiento administrativo tendente al cambio de estatus de un empleado público, toda vez que, en su calidad de mero representante de la formación política que dice patrocinar, no justifica la titularidad de un derecho o interés legítimo, ya individual o colectivo, que pudiera verse afectado por la decisión que en el mismo se adopte, razón por la que no procede entrar a resolverse sobre el fondo, en cuanto a este extremo, de su solicitud", subraya el escrito.

"Todo lo anterior, claro está, sin perjuicio de dejar constancia en este punto de que se adoptarán de oficio las disposiciones oportunas, contenidas en la legislación regulatoria de la materia de que se trata, como consecuencia de la evolución de la situación procesal en el marco de las diligencias judiciales en las que se encuentra incurso", concluye.

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