El incendio de Loporzano (Huesca) obliga a desplegar la UME y desalojar dos núcleos de población

El incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Loporzano –Huesca– ha evolucionado de forma desfavorable durante la madrugada, lo que ha llevado al Gobierno de Aragón a activar el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo) en situación operativa 2, nivel 2, solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ordenar el desalojo de los cerca de 30 vecinos de los núcleos de Chibluco y San Julián de Banzo.

Según el último parte del operativo Infoar, el incendio se ha abierto por el flanco izquierdo, que es el sector que más preocupa en estos momentos. Además, el flanco derecho y la cabeza del incendio permanecen activos, lo que ha complicado las labores de extinción.

El fuego se declaró sobre las 16:20 horas del sábado en las inmediaciones de Chibluco, a las puertas del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. La última estimación sitúa la superficie afectada en unas 200 hectáreas, en su mayoría de terreno forestal, de las que unas 40 pertenecen al Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara.

Amplio despliegue de medios

El operativo movilizado por el Gobierno de Aragón se ha reforzado durante la noche y la mañana de este domingo con brigadas helitransportadas de Bailo, Boltaña, Brea, Calamocha, Alcorisa y Ejea, junto con sus respectivos helicópteros y una aeronave de coordinación. También participan cinco autobombas, 14 brigadas terrestres, un bulldozer, el Puesto de Mando Avanzado, instalado en Barluenga, además del director técnico de extinción y personal de apoyo.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico colabora con la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Lubia, un avión FOCA, dos aviones anfibios ligeros, dos helicópteros con base en Noáin y un avión de coordinación.

Tras la activación del nivel 2 del Procinfo, el Gobierno de Aragón ha solicitado además la participación de la Unidad Militar de Emergencias, que interviene con efectivos del BIEM IV, cinco autobombas y personal especializado. Al dispositivo también se han incorporado medios de la Diputación Provincial de Huesca y del Ayuntamiento de Huesca.

Carretera cortada y evolución desfavorable

Durante las primeras horas del incendio, los equipos lograron contener temporalmente ambos flancos, mientras concentraban los esfuerzos en frenar el avance de la cabeza del fuego. Sin embargo, la evolución durante la madrugada ha obligado a replantear la estrategia al reactivarse varios frentes.

Como consecuencia del avance de las llamas, la carretera HU-V-3302, entre Barluenga y San Julián de Banzo, ha vuelto a quedar cortada al tráfico, según ha informado el 112 Aragón.

Actualización #IFLoporzano🔥

➡️PROCINFO en Situación 2 Nivel 2

⚠️Cortada la HU-V3302. Desalojados San Julián de Banzo y Chibluco

➡️El incendio se ha reactivado en ambos flancos

🚒En estos momentos, 13 medios aéreos y más de 20 terrestres trabajan en las labores de extinción. pic.twitter.com/i7u56O6EO8 — INFOAR (@IIFFAragon) July 5, 2026

Horas antes, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, había mostrado cierto optimismo al señalar que el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad podían favorecer el trabajo de los equipos de extinción y que, hasta ese momento, no existía riesgo para los núcleos de población. Sin embargo, la evolución posterior del incendio ha obligado a ordenar los desalojos y a elevar el nivel de la emergencia.