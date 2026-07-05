La biblioteca de... Andrés Trapiello. Parte II: "España se jodió cuando vino Rodríguez Zapatero"

Segunda entrega de La Biblioteca de Andrés Trapiello. El escritor nos ha recibido en su casa y en su biblioteca de Madrid que, como decía en la primera entrega, "necesita una liposucción" porque tiene los libros "apretados". Esta entrevista forma parte de una de las series más exitosas del grupo Libertad Digital.

En esta segunda parte recorremos las estanterías de la prosa española: Manuel Azaña, Eugenio d'Ors, Ernesto Giménez Caballero, Max Aub, José Bergamín, "todo Josep Pla", Clara Campoamor, Manuel Chaves Nogales y, "obviamente, una autora por la que tengo especial predilección", nos cuenta, "la mejor escritora del 27 en prosa, Rosa Chacel". Nos enseña Memorias de Leticia Valle, el libro "más bonito de Rosa, que además está dedicado para mí". Para Trapiello "es un libro maravilloso, la gran novela de la vanguardia española, pero que es muy tradicional".

Sacar otro: el primer libro que compró online. Fue así. Le estaba explicando a su amigo Juan Manuel Bonet, "que no tenía en aquel momento ni internet, lo maravilloso que eran los portales digitales para comprar libros". Y para demostrarlo, compró en Australia un libro "imposible", "que no existe". A las pocas semanas le llegó la mercancía: España Vaticano, una obra que Rafael Sánchez Mazas escribió con el seudónimo Persiles, y que destruyó "por herético" y que "no circuló porque temía que la jerarquía eclesiástica no se lo perdonara".

En otra habitación Andrés tiene "el altarcito", retratos de Miguel de Cervantes, de "Pío Baroja hecho por su hermano el grabador Ricardo Baroja", Miguel de Unamuno en Hendaya, Juan Ramón Jiménez fotografiado por Juan Guerrero Ruiz, Benito Pérez Galdós... Y un busto de Charles Dickens.

Charlamos sobre ‘su’ Don Quijote, "traducido" al español actual y que le llevó entre "13 y 14 años". Y de la correspondencia "muy divertida" con Francisco Rico y de cómo a raíz del prólogo que le escribió Mario Vargas Llosa se hicieron amigos.

"No os toquéis en el dolor"

Hablamos de las leyes de memoria y de su libro Las armas y las letras: Literatura y guerra civil (1936-1939) , que "se reedita a menudo" y que probablemente ahora, nos dice, "no creo que hubiera tenido la repercusión que tuvo" en el año 1994. Y la tuvo porque "era un libro que se tendría que haber escrito en la universidad española, pero siempre llega tarde 50 años a todo". El autor afirma que "la gente no se creía los cuentos chinos que le habían dicho principalmente la izquierda pero también la derecha y, por fin, se encontraban con un libro, con un relato, que no era equidistante pero sí ecuánime". Recuerda que fue recibido con "enorme respeto", "la izquierda con indiferencia porque prefería no hablar de ello y la derecha con una cierta gratitud, porque por fin se hablaba de que había escritores de derechas que eran tan buenos escritores como los de izquierdas". La gente "entendía que era un libro generoso en el sentido de que donde antes había un escritor bueno, ahora había dos escritores buenos. No discriminaba".

"Nietos que quieran vivir de los abuelos, como Zapatero"

Para Trapiello "España se jodió cuando vino José Luis Rodríguez Zapatero". Defiende que en España "la Transición fue una obra maestra en todos los sentidos" porque "nuestros padres, que son los que hicieron la guerra, asumieron la frase famosa de Friedrich Nietzsche, que un exceso de memoria daña la vida. Entendieron algo tan elemental como que sin memoria no es posible la justicia, pero sin olvido no es posible la paz".

Y entonces llega Rodríguez Zapatero y ocurre que la izquierda "se da cuenta, entre otras cosas por Las armas y las letras y por la obra de muchísimos liberales, que el relato del que disfrutaban en régimen de monopolio lo estaban perdiendo". Por ejemplo, que "los mejores escritores intelectuales habían estado con la República era falso". Y entonces "decide que la única manera de recuperar el relato era ganar la guerra y por eso el propósito político de la ley de Memoria Histórica es reescribir la historia". Continúa: "Lo que pasa es que ellos confiaban en que iba a ser un paseo militar, nunca mejor dicho, y no que iban a tener la oposición de tantas gentes con dos dedos de frente y, sobre todo, del sentido común de la inmensa mayoría de españoles que no quiere oír hablar de la Guerra Civil ni de Francisco Franco ​ni en pintura​​​​​".

Otro de sus libros, Próspero viento. abre con una cita de Juan Ramón Jiménez: "No os toquéis en el dolor". Dice Trapiello: "Lo que es triste, chocante, chusco y patético es que Zapatero se toca en el dolor de su abuelo, o sea, que haya nietos que quieran vivir de los abuelos, como el caso de Zapatero".

Concluye que "España se rompe realmente con la entrega de Zapatero de la memoria histórica a ETA y con la resurrección de la Guerra Civil". También por la idea que tiene de la Segunda República, "el viaje más luminoso del siglo XX y es un régimen en el que asesinaban a diario a cinco o seis personas. Dices, pero bueno, ¿qué me estás contando?"

Trapiello (Manzaneda de Torío, León, 1953) ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio de las Letras de la Comunidad de Madrid, el Premio Castilla y León de las Letras, el Premio de la Crítica por su poesía, Premio Nadal, Premio Internacional de Novela Plaza & Janés, Premio de los Libreros 2021 o el Premio Mariano de Cavia.