La Fiscalía ve una "correlación" entre las reuniones de la cloaca y las presiones de Mercedes González a la UCO

La Fiscalía Anticorrupción señala que existe una "sincronía temporal" entre los hechos por los que se encuentra imputada la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y sus conversaciones con la fontanera socialista Leire Díez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado este jueves a González por haber cometido presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Estos delitos los habría cometido al mismo tiempo que se encontraba en connivencia con las cloacas del PSOE, que habrían orquestado una operación para desprestigiar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y al teniente coronel Antonio Balas.

Según explica el escrito de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso Libertad Digital, "resulta especialmente relevante la secuencia cronológica acreditada en el sumario, que evidencia una correlación material entre los contactos de la Sra. González con la trama y la adopción, por parte de la cúpula de la Guardia Civil, de medidas administrativas dirigidas precisamente contra los mandos y agentes de la UCO que investigaban al entorno del Gobierno y del PSOE".

El Ministerio Público recoge la siguiente concatenación de los hechos:

9 de mayo de 2025 : la abogada Sra. De la Hoz –Leticia de la Hoz, letrada de Koldo García, imputada por ofrecer un soborno de 250.000 euros a Carmen Pano para que cambiase su declaración— remite a la Sra. Díez una noticia sobre las diligencias abiertas a D. Koldo García indicándole: " pásaselo a Mercedes a ver qué opina ". La Sra. Díez responde: "Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO".

: la abogada Sra. De la Hoz –Leticia de la Hoz, letrada de Koldo García, imputada por ofrecer un soborno de 250.000 euros a Carmen Pano para que cambiase su declaración— remite a la Sra. Díez una noticia sobre las diligencias abiertas a D. Koldo García indicándole: " ". La Sra. Díez responde: "Acabo de jugarme una comida con Mercedes a que las filtraciones vienen de la UCO". 10 de mayo de 2025 : El Mundo publica los mensajes de WhatsApp entre el Sr. Ábalos y el presidente del Gobierno.

: El Mundo publica los mensajes de WhatsApp entre el Sr. Ábalos y el presidente del Gobierno. 11 de mayo de 2025, 9:16 h : la UCO documenta dos interacciones de WhatsApp entre la Sra. González y la Sra. Díez, compatibles con la eliminación de la conversación previa y la activación del borrado automático de mensajes con cadencia de 24 horas.

: la UCO documenta dos interacciones de WhatsApp entre la Sra. González y la Sra. Díez, compatibles con y la activación del borrado automático de mensajes con cadencia de 24 horas. 11 de mayo de 2025, 11:30 h (dos horas después): el DAO Sr. Llamas se reúne con el jefe de la Jefatura de Armas, Explosivos y Seguridad (JAES), general Cortés, para encomendarle una información reservada destinada a investigar el origen de la supuesta filtración, filtración que, según la propia UCO, no podía proceder de dicha unidad, dado que en ese momento ni siquiera había intervenido los dispositivos electrónicos del Sr. Ábalos.

El Ministerio Público vincula esta decisión interna de la Guardia Civil a la actuación de las cloacas del PSOE: "Esta sincronía temporal —contactos con la trama, borrado de comunicaciones e inmediata apertura del expediente interno contra la UCO— no admite, a juicio de esta acusación, lectura distinta de la propia de un acto causalmente conexo con la actividad delictiva que se investiga".

Anticorrupción sitúa los contactos de González como el germen de las presiones internas hacia agentes de la UCO que estaban investigando la supuesta corrupción del entorno de Pedro Sánchez: "La cúpula de la Guardia Civil ordenó la apertura de al menos tres informaciones reservadas dirigidas exclusivamente contra el DIECAN de la UCO, todas ellas en coincidencia temporal con avances investigadores en causas que afectaban al entorno del presidente del Gobierno".

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