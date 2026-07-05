Roban el expediente judicial de Vito Quiles tras entrar en el despacho de sus abogados

El despacho Ospina Abogados, que representa a Vito Quiles, ha denunciado que varios individuos entraron durante la noche del sábado en sus oficinas de Madrid y sustrajeron únicamente el expediente judicial de su cliente. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Según ha informado el bufete, los hechos se produjeron sobre las 22:30 horas. Los intrusos accedieron al interior de las instalaciones sin provocar daños visibles en la puerta de acceso y dirigieron su actuación hacia la documentación de Vito Quiles.

El despacho asegura que el recorrido de los asaltantes quedó registrado por el circuito cerrado de videovigilancia, cuyas imágenes ya han sido entregadas a la Policía Nacional.

Desactivaron la alarma y fueron directamente al expediente

De acuerdo con Ospina Abogados, quienes accedieron a las oficinas actuaron con un "elevado grado de conocimiento y coordinación". Según el relato del despacho, los individuos neutralizaron el sistema de alarma y evitaron causar desperfectos innecesarios o apoderarse de otros objetos de valor presentes en las instalaciones.

Tras revisar el contenido de la oficina, el bufete sostiene que solo falta el expediente físico y la carpeta correspondiente al procedimiento judicial de Vito Quiles, mientras que el resto de la documentación y los efectos de valor permanecen intactos. El despacho ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.

🔴 #URGENTE | Asalto en el despacho de mi abogado: varios individuos acaban de entrar en la oficina de Ospina, han revisado los ordenadores y se han llevado documentación. La Policía Nacional está ahora mismo en el lugar. Apesta a cloaca, a operación política. pic.twitter.com/s2L8AMfLeu — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) July 4, 2026

El robo se produce tras retirarse la orden de detención

El suceso se produce apenas unos días después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid dejara sin efecto la orden de detención que pesaba sobre Vito Quiles, después de que el comunicador compareciera voluntariamente en los juzgados de Plaza de Castilla.

La magistrada había acordado su detención por no haber comparecido previamente en una causa en la que se le investiga como querellado. Tras personarse en sede judicial, la juez levantó la orden y fijó su declaración para el próximo 20 de julio, dentro del procedimiento relacionado con una querella presentada por la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero.