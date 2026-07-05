Sánchez anuncia el despliegue de la UME y el MITECO ante los incendios activos y pide extremar la precaución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este domingo del despliegue de efectivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para cooperar en las tareas de extinción de los incendios forestales que azotan a distintos puntos del territorio nacional. Coincidiendo con este anuncio, el jefe del Ejecutivo ha lanzado un mensaje de alerta a la ciudadanía pidiendo "prudencia" ante la intensa ola de calor que sufre el país.

"Permanecemos atentos a la evolución de los incendios en las provincias de Castellón, Huesca y en otros puntos de España", ha manifestado Sánchez a través de una publicación en redes sociales..

Permanecemos atentos a la evolución de los incendios en las provincias de Castellón, Huesca y en otros puntos de España. El Gobierno de España ha desplegado equipos de @mitecogob y @UMEgob, junto a @proteccioncivil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para colaborar… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 5, 2026

El presidente ha destacado que el personal del MITECO y de la UME está coordinando sus esfuerzos sobre el terreno junto a Protección Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, ha insistido en la importancia de la prevención.

Movilización militar en Castellón y Huesca

La gravedad de la situación ha obligado a movilizar recursos militares en las zonas más críticas. En la Comunidad Valenciana, una sección completa de la UME —compuesta por 50 efectivos y 17 vehículos— ha partido esta tarde desde su base para incorporarse a los trabajos de control del fuego en Soneja (Castellón). Este incendio ha provocado ya momentos de gran tensión, obligando a la evacuación preventiva de la localidad vecina de Azuébar, según ha confirmado la delegada del Gobierno en la región, Pilar Bernabé.

Por su parte, en Aragón, la UME también combate el incendio forestal declarado este sábado en el término municipal de Loporzano (Huesca). El fuego ya ha devorado cerca de 200 hectáreas, afectando en su gran mayoría a suelo forestal. Para frenar su avance, el ejército ha destinado un contingente de unos 40 efectivos, apoyados por seis autobombas y una cisterna nodriza.

Ofensiva aérea del MITECO en todo el país

El riesgo extremo de incendios ha obligado al MITECO a desplegar una amplia flota de helicópteros y aeronaves contra incendios durante toda la jornada de este domingo. El ministerio está actuando en múltiples focos simultáneos repartidos por la geografía española. En la Comunidad Valenciana en Requena (Valencia), en Andalucía en Huelma (Jaén), en Castilla y León en Lubia (Soria) y diversos puntos de León y en el norte peninsular en Miluce (Navarra), Tineo e Ibias (Asturias), y Laza (Ourense).

Las autoridades recuerdan que las altas temperaturas e irregularidades climáticas propias de la ola de calor multiplican el peligro de ignición, por lo que se reitera el llamamiento a la máxima colaboración ciudadana para evitar cualquier conducta de riesgo en zonas de monte o masa forestal.