Y un día tu dolor de adolescente te dice que eres trans o no binario y los padres reciben la nueva partida de nacimiento

¿Cómo se te quedaría el cuerpo si un día vas al cole a una reunión con el tutor y te habla, pongamos por caso, de Beatriz para referirse a tu hijo, al que tú esa misma mañana durante el desayuno le has llamado David? Pues ya no es David, ahora es Beatriz y todo el mundo lo sabía... Todos, menos su familia.

Según los últimos datos publicados por la Asociación Amanda, en España, en un 60% de los casos el centro educativo, espacio que creías seguro y de confianza, cambia el nombre y el pronombre al estudiante sin avisar a los progenitores. Y lo hace a pesar de que en el 70% de los casos carece de una autorización firmada para que lo haga. Muchas veces "te enteras por otra madre", nos cuentan.

En 2021 ocho mujeres crearon Amanda, Agrupación de Madres de Adolescentes y Niñas con Disforia Acelerada, y ahora son más de mil las familias asociadas y más de un millar las que les consultan. En este lustro de vida han podido identificar patrones similares en unos chavales que del día a la noche afirman que el remedio a su dolor psíquico está en cambiar de género, en autoidentificarse como trans o no binario. La vía trans aparece como una solución mágica a los problemas.

Nos atiende una de sus portavoces a la que preguntamos por el último informe que han publicado. Nos cuenta que el 81% de casos "son de chicas" y el 19% "de chicos". Esta disforia de inicio rápido —la más polémica— da la cara entre los 12 y los 18 años, en ellas en Secundaria y en ellos en Bachillerato.

Sus estudios revelan que el 77% de los chavales presenta traumas previos a declararse transgénero: "abusos, bullying, separación de los padres, muerte o enfermedad grave en las familias". Que el 67% tiene problemas de sociabilización: "Son chavales que suelen estar un poco solos, la mayoría son bastante tímidos". También, que el 65% "presenta alguna neurodivergencia o algún trastorno previo". Otro de los patrones que se repite es que más de la mitad "tiene altas capacidades, problemas de atención o trastorno del espectro autista". Vulnerables emocional y socialmente.

Mamá, cambia tus recuerdos

Uno de los momentos más dolorosos, y muy poco conocido, es cuando "el niño" se cambia de nombre en el registro. A partir de los 16 años lo puedes hacer sin necesidad de la intervención de sus padres y "en un cuarto de hora en el Ayuntamiento de su pueblo". Y entonces un día te llega a casa "una partida de nacimiento diciendo que tú has parido una niña. Eso es mentira", nos cuenta la madre de un chico con autodiagnóstico de disforia. Se lamenta: "Es terrible que te llegue, es que te hunde, te hunde". La mayor batalla de la Ley Trans es la negación del sexo biológico.

Otra madre cuenta que su hija se enfada con ella si ven fotos de pequeña y le comenta algo como "qué bonita eras", porque la hija le "exige" que "le recuerde como si fuera un chico". Es "difícil encajar esas cosas", dice la portavoz de Amanda. La consecuencia directa es que las familias se deshacen en el peor momento y, por eso, el consejo que dan desde esta asociación es que intenten "mantener el apego, que no se rompa el hilo". Se arriesgan a perder la tutela.

Los padres también empiezan con psicólogos, porque "gestionar todo eso es horrible. Hay días en los que sentimos que el mundo se nos cae encima y no merece la pena seguir peleando. Quieres morirte, vamos". Pero muchas veces la terapia tampoco es la solución porque hoy cuestionar lo trans es un tabú cultural y social. Nos dice la madre con la que hablamos que "bastantes psicólogos" les aconsejan a sus pacientes que "si tienes una chica que ahora es chico… pues imagínate que tu hija se ha muerto".

Detransición: Un camino de ida y vuelta

La Ley Trans de Irene Montero supuso un antes y un después. Si hasta 2022 tenían dos años de transición para "convivir" con el nuevo sexo sentido, es decir, "protocolos más cautos y cuidadosos", ahora "es un autodiagnóstico y un autotodo", denuncian. Desde Amanda tienen claro que "están dando un mal tratamiento", dañino e irreversible a sus hijos y piden "tiempo y prudencia, observación y acompañamiento. No arreglarlo para seis meses".

Cuando uno de estos muchachos con malestar psicológico grave se autodiagnostica como trans porque cree "firmemente" que de esta forma acabarán sus problemas, desde las administraciones públicas y desde su entorno se les pone una alfombra rosa y azul. En la Seguridad Social un psiquiatra certifica que está en posesión de sus facultades mentales y "le deriva a un endocrino". Nos cuentan que "en la primera visita salen con alguna cosa recetada, con hormonas cruzadas del otro sexo, bloqueadores de pubertad —desde los 12 años—…". A partir de los 16 años pueden hormonarse sin pedir permiso a los padres.

Nuestra interlocutora denuncia que "las estadísticas confirman una alarmante tendencia" al alza. En una de las provincias andaluzas entre los años 2021 y 2022 se incrementaron un 2.800% los casos de disforia de género en menores atendidos en consulta. En Cataluña la atención ambulatoria a transgéneros está presente en siete centros de atención primaria. Y así en otras comunidades autónomas.

Popularidad y 'mascotas' sociales

Muchos expertos hablan de "contagio social", algo que ya reflejó el libro Un daño irreversible: La locura transgénero que seduce a nuestras hijas —2020—, escrito por la periodista Abigail Shrier.

Relatan que al principio de la transición las niñas "están muy contentas y motivadas" porque de pronto "son populares, cuando antes han tenido problemas de relaciones, de habilidades sociales. A estas edades esto es mucho más importante que un pensamiento de futuro". Y es que "tampoco tienen la capacidad para ver lo que se les viene encima, de medir las consecuencias de lo que están haciendo, porque son muy jóvenes, no están hechos". Se informan a través de influencers o foros en internet donde ser trans es "sinónimo de transgresión y felicidad". Nos remiten a la red social Reddit, al perfil r/trans. Aquí se pueden leer testimonios de recién llegados. En todos hay algo de estar solo frente al mundo, de que no te entienden. Y por supuesto, el que no acepta la nueva situación se convierte en su enemigo. La adolescencia y su volubilidad en su apogeo.

Pero la alegría "no suele durar mucho", sigan o no adelante con el proceso, al poco se "sienten igual de mal que se sentían", insatisfechos. Un callejón sin salida para los padres que tenían la esperanza de que "al menos sirviera para algo".

A los que lo dejan se les conoce como detransicionadores o desistidores, depende de si habían empezado a medicarse o no. Según los datos de la Asociación "los desistimientos entre chicas son de un 30% en un plazo de entre 6 y 12 meses y en el grupo de los chicos de un 21% en el mismo plazo". Estiman que más del 75% de los que detransicionan "no avisan ni en casa ni a los servicios médicos. Lo dejan y ya está". La vergüenza y el dolor también acompañan a este viaje de vuelta, entre otras cosas, por la pérdida de popularidad y por el daño causado en la familia.

Nadie quiere afrontar estos casos. "Los médicos no saben qué hacer, los políticos prefieren esconderlos, porque demuestran que ahí hay un fracaso y el grupo social que les ha jaleado, que les ha convertido en su mascota, se sienten muy traicionados. Los deja tirados", dice con amargura. En 2023 en España Susana Domínguez, una gallega de 24 años, demandó a la Sanidad Pública por haberle practicado la operación irreversible de cambio de sexo. Con 15 años le extirparon los pechos y el útero y los psiquiatras no detectaron su autismo. Se lamentaba la madre en una entrevista: "¿Y cómo se arregla esto ahora?".

En estos días de celebración del orgullo pocos se preguntan qué hay detrás de una bandera con cada vez más colores. Cuando una causa se pasa de colores diluye los derechos y agudiza la propaganda política. La homosexualidad es algo que el wokismo trans ni se plantea. O chicos o chicas, una ideología retrógrada frente a la libertad sexual. Todos las madres con las que hemos hablado darían lo que fuera por ver felices a sus hijos. La felicidad no se impone por la ley (Trans).