El juez autoriza a Begoña Gómez a viajar a Londres pero no a Turquía

Begoña Gómez ha sido autorizada para acudir a la graduación de su hija en Londres pero no podrá acompañar a su marido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Ankara, Turquía.

El magistrado Antonio Viejo Llorente ha tomado esta decisión después de que se conociese que el titular del Juzgado de Instrucción nº 41, Juan Carlos Peinado, encargado del caso Begoña Gómez, se había marchado de vacaciones. Peinado impuso como medida cautelar la retirada de pasaporte a Begoña Gómez y a su asesora en Moncloa Cristina Álvarez. Gómez remitió un escrito a Peinado menos de una semana después de entregar su documento solicitando que se le devolviese para poder acudir a la cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija en la capital inglesa.

El magistrado estima "parcialmente la solicitud presentada por la Procuradora Dª Felisa González Ruiz, en la representación procesal de Dª María Begoña Gómez Fernández, autorizándola a viajar a Londres (Reino Unido) entre los días 8 y 10 de julio, para lo que se le hará entrega de su pasaporte. Regresada a territorio español deberá depositar el pasaporte en este órgano judicial en el día hábil inmediato siguiente al de su retorno -13 de julio-. Realícense las anotaciones correspondientes en el SIRAJ", señala el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital. De igual manera, a continuación el magistrado acuerda "denegar la autorización de desplazamiento a Ankara".

Sobre porque a un sitio sí que le permite viajar y al otro no, el juez explica que las pretensiones de viajar a Londres deben "ser favorablemente acogida dadas, de una parte, la buena relación de cooperación judicial entre España y el Reino Unido, incluso después del Brexit, así como por la naturaleza del evento al que se pretende asistir".

Sin embargo, el magistrado precisa que en la cumbre de la OTAN, Gómez no tiene "una intervención activa" en el evento. Además, "Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea, en el que la cooperación policial y judicial en asuntos penales se ve facilitada por su estructura institucional, se estima procedente mantener la decisión cautelar cuya modificación se ha interesado", añade al respecto.

Oposición de la acusación popular

La acusación popular unificada, con Hazte Oír a la cabeza, se opuso frontalmente a la solicitud de Gómez para salir de territorio nacional. "Esta concatenación de desplazamientos no hace sino ampliar el período de exposición al riesgo de sustracción a la acción de la justicia, dificultando extraordinariamente cualquier mecanismo de supervisión", señalaba el escrito de la acusación sobre el paso por Londres para acudir a la graduación de su hija.

"Autorizar cualquier salida al extranjero —sea cual sea el destino— supone un alzamiento, siquiera parcial, de tales medidas cautelares, que exige el más riguroso escrutinio y solo puede justificarse ante una necesidad imperiosa y debidamente acreditada", añadía su escrito remitido al juez.

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Madrid mostró su conformidad con la salida de Gómez de España. "No nos oponemos a lo solicitado, esto es, a la concesión de autorización judicial a María Begoña Gómez Fernández para abandonar territorio nacional los días 7 a 10 de julio de 2026, con devolución y retorno del pasaporte a tal efecto en los términos propuestos por la defensa, en base a los motivos y visita alegados", señalaron en un documento igualmente remitido al juez.

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