Delcy Rodríguez se querella contra Aldama por decir que ella le entregó el sobre de la petrolera venezolana PDVSA

La presidenta de Venezuela Delcy Rodríguez ha solicitado un acto de conciliación con el empresario Víctor de Aldama para que se retracte de las presuntas injurias lanzadas contra ella en relación a la entrega del sobre de la petrolera PDVSA al conseguidor de la trama Koldo.

Aldama entregó el pasado mes de marzo el sobre con los 250 millones de dólares en cupos de petróleo de PDVSA al juez que investiga la presunta financiación ilegal del PSOE. Como adelantó en exclusiva Libertad Digital en 2024, el empresario recibió el sobre tras la visita de la entonces número dos de Nicolás Maduro en enero de 2020.

"Señalo para que tenga lugar la comparecencia el día 16/07/2026 a las 10:00 horas en la oficina judicial sita en la tercera planta de esta sede", señala el decreto del letrado de la administración de Justicia de los Juzgados de Plaza de Castilla, al que ha tenido acceso Libertad Digital.

El escrito de la defensa de Delcy Rodríguez, al que también ha tenido acceso este diario, recuerda que en televisión Aldama "en un concreto momento afirmó que mi representada le hizo entrega de un concreto sobre" en referencia al sobre de la petrolera venezolana PDVSA.

"Que es inveraz, falsa o no ajustada a la realidad la afirmación consistente en la imputación de un hecho a la Sra. Delcy Eloína Rodríguez Gómez, consistente en que esta entregó al aquí requerido el sobre indicado, el cual se ha identificado en los medios de comunicación como una cubierta de papel con el sello, anagrama o emblema de PDVSA", señala el escrito.

"El requerido ha aportado en el marco de un procedimiento penal (instrucción) en la Audiencia Nacional, sobre (envoltura) cuyo contenido podría tener relevancia en el marco de uno o varios procedimientos judiciales que se siguen -o pueden ser dirigidos- contra otras personas físicas o jurídicas", añade sobre la entrega del sobre del Aldama en la Audiencia Nacional.

La defensa de Delcy explica que la atribución de la entrega del sobre "tiene un significado y contexto negativo" porque "implica una atribución de participación -en sentido amplio y no en términos estrictamente jurídico-penales- de mi mandante en unos hechos que, al menos contra otras personas, podrían ser constitutivos de delito".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com