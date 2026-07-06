El juez Peinado se va de vacaciones y un juez sustituto decidirá si Begoña Gómez puede viajar a Turquía

El juez Juan Carlos Peinado se ha marchado de vacaciones y será el juez sustituto el encargado de estimar—o no— la petición de Begoña Gómez de salir de España para poder acudir junto a su marido y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. Según ha podido saber Libertad Digital, la decisión acerca del viaje de Begoña Gómez se espera que sea tomada este lunes.

El pasado mes de mayo, cuando aún no se había cumplido una semana de la entrega de su pasaporte, Begoña Gómez solicitó al titular del Juzgado de Instrucción nº 41, Juan Carlos Peinado, que le devolviera su pasaporte para poder acompañar a Sánchez a Ankara.

"El viaje será realizado con la delegación Española en avión oficial con salida el día 7 de julio. Y la vuelta se realizará vía Londres para poder asistir a la graduación de su hija. Realizándose la vuelta en avión comercial el día 10 de julio desde Gran Bretaña", señalaba el escrito de la defensa, tal y como publicó este diario.

Por su parte, la acusación popular unificada, con Hazte Oír al frente, se posicionó en contra de que la mujer del presiente del gobierno pudiera viajar al extranjero, con una parada en Londres para la graduación de su hija, tras la retirada de su pasaporte.

"El desplazamiento a Londres se produce inevitablemente encadenado al viaje previo a Ankara, siendo ambos tramos parte de una misma solicitud. La investigada partiría desde Turquía con destino a territorio británico en vuelo comercial y sin cobertura oficial alguna, lo que significa que, ya desde la salida de Ankara, quedaría fuera de todo control institucional español", señaló la acusación popular al respecto.

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Madrid también se pronunció sobre este asunto y envió un escrito al juez señalando que "no nos oponemos a lo solicitado, esto es, a la concesión de autorización judicial a María Begoña Gómez Fernández para abandonar territorio nacional los días 7 a 10 de julio de 2026, con devolución y retorno del pasaporte a tal efecto en los términos propuestos por la defensa, en base a los motivos y visita alegados".