Feijóo se suma a Ayuso y promete implantar la ley del concebido no nacido que irrita a la izquierda

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que si llega a la presidencia del Gobierno hará una ley nacional para que el concebido no nacido sea reconocido como un miembro más de la familia para recibir ayudas públicas, en la misma línea que la ley promovida por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en Espejo Público de Antena 3, el líder de los popualres ha recordado que cuando estuvo al frente del Gobierno de Galicia ya hizo una normativa en ese sentido, ha recordado que Ayuso la ha ampliado en Madrid y se ha comprometido a extenderla a la legislación nacional si llega a La Moncloa.

Feijóo ha defendido que el concebido no nacida tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer y en la familia que lo está esperando.

Me comprometo a una ley nacional que reconozca las ayudas a las familias por el concebido no nacido. pic.twitter.com/8kY3KYUzOd — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 6, 2026

El pasado jueves el pleno de la Asamblea de Madrid aprobó, con el voto a favor del PP y Vox, la ley promovida por Ayuso para reconocer al concebido no nacido o nasciturus, a efectos administrativos, como un miembro más de la unidad familiar y la oposición de la izquierda, muy molesta con esta norma.

La nueva regulación permitirá que, desde el momento en que se acredite el embarazo, el concebido sea computado como integrante de la unidad familiar en todos aquellos procedimientos de competencia autonómica en los que la renta familiar determine el acceso a ayudas públicas.

Entre los beneficios afectados figuran las becas de Bachillerato, las ayudas para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, las becas de comedor, el abono transporte o las subvenciones destinadas al alquiler para jóvenes.

Asimismo, las familias con dos hijos que estén esperando un tercero podrán acceder de forma anticipada a las ventajas propias del título de familia numerosa. Ese reconocimiento podrá solicitarse desde el día siguiente a la finalización de la semana 14 de gestación mediante un procedimiento telemático habilitado por la Comunidad de Madrid.

La ley aprobada por la Asamblea el pasado jueves también incorpora modificaciones en el ámbito tributario para extender determinados beneficios fiscales, entre ellos las deducciones autonómicas en el IRPF por gastos educativos, la exención de tasas y otras bonificaciones vinculadas a la adquisición de vivienda de segunda mano.

Para acceder a las prestaciones previstas bastará con acreditar el embarazo mediante el correspondiente informe médico. Además, el texto adapta la normativa tributaria autonómica para garantizar la aplicación efectiva de estos beneficios en los impuestos cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid.