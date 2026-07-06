La acusación popular pide la declaración como testigo de Begoña Gómez en la pieza de los contratos de Barrabés

La acusación popular unificada, encabezada por Hazte Oír, ha pedido al juez Peinado que Begoña Gómez declare como testigo en la pieza separada que abrió el magistrado contra el empresario Juan Carlos Barrabés.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 41, Juan Carlos Peinado, abrió una pieza separada contra Barrabés por los hechos que se encontraban siendo investigados por la Fiscalía Europea. Al empresario se le imputan los delitos de prevaricación y de fraude a los intereses de la Unión Europea.

En el escrito de la acusación popular, al que ha tenido acceso Libertad Digital se solicita también para esta pieza separada la declaración como testigo de la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, imputada por los mismos delitos que la mujer del presidente del Gobierno en la causa principal. La acusación también pide citar como investigados a miembros y técnicos de la compañía pública Red.es.

De igual manera, la acusación pide "que se practique pericial informática sobre versiones, metadatos y trazabilidad de los borradores del informe de valoración, de las fichas internas y de los documentos finales, con identificación de autores, fechas de modificación, supresiones y comentarios eliminados. Que se practique pericial económico-financiera sobre la cuantía efectivamente financiada con fondos FEDER y la afectación de los intereses financieros de la Unión".

Sobre la participación de Begoña Gómez, la acusación explica que en una de las adjudicaciones bajo sospecha que se investigaba en la Fiscalía Europea "no consta carta de apoyo o recomendación suscrita por Begoña Gómez Fernández, a diferencia de lo que sucede en los expedientes 014/20-ED y 016/20-ED, donde sí concurren tales cartas y que hoy investiga la Fiscalía Europea".

"Sin embargo, no puede excluirse a priori, su participación directa, pues la ausencia de carta no es, por sí sola, dato exculpatorio, sino ilustrativo de la versatilidad del modo de proceder investigado: allí donde en los expedientes 014 y 016 el favorecimiento se articuló, además, mediante la incorporación de las cartas como elemento de valoración, en el 044 se materializó por la vía interna de la manipulación de los informes", añade el escrito.