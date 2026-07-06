La Fiscalía sale en defensa de Begoña Gómez: no se opone a su petición para salir de España

La Fiscalía Provincial de Madrid ha precisado ante el juez Peinado que no se aponen a que Begoña Gómez pueda realizar el viaje a Turquía junto al presidente del Gobierno y así acudir a la cumbre de la OTAN en Ankara.

La mujer del presidente el Gobierno entregó hace dos semanas al titular del Juzgado de Instrucción nº 41, Juan Carlos Peinado su pasaporte pero antes de que pasase una semana remitió un escrito solicitando al magistrado la devolución de su documento para poder realizar este viaje. La decisión aun está pendiente de ser tomada.

"No nos oponemos a lo solicitado, esto es, a la concesión de autorización judicial a María Begoña Gómez Fernández para abandonar territorio nacional los días 7 a 10 de julio de 2026, con devolución y retorno del pasaporte a tal efecto en los términos propuestos por la defensa, en base a los motivos y visita alegados", señala el escrito de la Fiscalía Provincial remitido al juez Peinado y fechado el 1 de julio, al que ha tenido acceso Libertad Digital. La Fiscalía explica que esta decisión es coherente con la postura que han venido defendiendo a lo largo de la instrucción.

Acusación popular: en contra

Tal y como publicó Libertad Digital, la acusación popular unificada, encabezada por Hazte Oír, se posicionó frontalmente en contra de dar la posibilidad de viajar a Turquía a la mujer del presidente del Gobierno.

"Esta concatenación de desplazamientos no hace sino ampliar el período de exposición al riesgo de sustracción a la acción de la justicia, dificultando extraordinariamente cualquier mecanismo de supervisión", señalaba el escrito de la acusación sobre el paso por Londres para acudir a la graduación de su hija.

"Autorizar cualquier salida al extranjero —sea cual sea el destino— supone un alzamiento, siquiera parcial, de tales medidas cautelares, que exige el más riguroso escrutinio y solo puede justificarse ante una necesidad imperiosa y debidamente acreditada", añadieron.