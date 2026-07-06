La UCO interviene el 'plan' de la cloaca del PSOE para apartar a la juez Biedma mientras investigaba a David Sánchez

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) intervino el plan de la cloaca del PSOE para apartar a la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, mientras investigaba al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez.

El juicio contra el hermano de Pedro Sánchez quedaba visto para sentencia el pasado 9 de junio tras un total de 7 sesiones, incluyendo la vista preliminar de cuestiones previas. David Sánchez, el expresidente socialista de la Diputación Miguel Ángel Gallardo y otros 9 acusados eran juzgados por delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El documento de texto denominado "Estado de situación" intervenido por la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, tiene fecha 16 de enero de 2025 y forma parte del sumario de las cloacas del PSOE que investiga el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

Dicho documento de 4 páginas contiene un epígrafe denominado "Badajoz" en el que se hace referencia a las maniobras de uno de los miembros de la cloaca del PSOE, el abogado Luis Sáenz de Tejada, para neutralizar a la juez Biedma: "Se acordó con Luis Sáenz de Tejada que él interpondría una denuncia en Fiscalía General para denunciar los casos de corrupción judicial que hay en Badajoz y que, afectan, entre ellos, a la jueza que instruye el caso de David Sánchez. Después de decirle que lo hiciera de una determinada manera y de enviar la denuncia, la archivaron a los dos días".

"Se volvió a presentar la misma denuncia, con los modificados que se habían pedido, el 21-11-2024 al CGPJ", añade.

"La misma denuncia se envió a la Fiscalía General el 27-11-2024 y sin que se hubiera hecho trámite alguno, la fiscal jefa de la Secretaría Técnica la envió a la Fiscalía Superior de Extremadura", apunta el escrito.

"El mismo Luis Sáenz de Tejada está dispuesto a interponer denuncias en el CGPJ contra varios magistrados conservadores por ilegalidades, pero está pendiente primero de resolver lo de Badajoz", subraya.

Cabe destacar que el documento incautado a la cloaca del PSOE también dedica otro epígrafe a la trama Koldo bajo el título "ÁBALOS": "Más allá de decir que no hay ninguna prueba que vincule a José Luis con los asuntos de los que le acusa Aldama, hay una cuestión vital que podría poner fin a la causa de manera rápida y limpia".

"La UCO intervino comunicaciones por escrito que iban dirigidas a José Luis estando aforado sin que hubiera orden judicial ni se hubiera solicitado el aforamiento ante el Tribunal Supremo", señala la cloaca del PSOE.

"La defensa de José Luis ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General el 19 de diciembre que no ha tenido respuesta. La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Pilar Rodríguez, está pendiente de recibirla para darle trámite porque son conscientes de que hay una parte de la UCO que está corrompida. Es la misma unidad que ha hecho los informes del FGE. Cayendo la de Ábalos, cae la del FGE", concluye.

Cabe destacar que la referencia a la fiscal Pilar Rodríguez (Pilar Cianuro), salpicada en el caso del fiscal general y de Plus Ultra, es errónea, ya que Rodríguez era la fiscal jefe provincial de Madrid. La teniente fiscal del Tribunal Supremo es Ángeles Sánchez Conde.

Últimas imputaciones del caso de las cloacas del PSOE

La semana pasada, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González y del director adjunto operativo (DAO) del mismo Cuerpo, Manuel Llamas, en el caso de las cloacas del PSOE.

El magistrado adoptaba esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitaba su imputación por delitos de prevaricación (art. 404 CP) y obstrucción a la justicia (art. 464. 1 CP). Ambos deberán declarar en calidad de investigados el próximo 16 de julio.

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