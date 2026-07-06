Pedraz recibe esta semana la declaración de la presidenta del PSOE y de otros 10 testigos en el caso de las cloacas

La Audiencia Nacional será testigo durante las dos primeras semanas del mes de julio de una batería de declaraciones en el caso por el que se investigan las presuntas cloacas del Partido Socialista. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba o el empresario Claudio Rivas son algunas de las declaraciones clave en el marco de esta causa que tendrán lugar esta semana.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz citó en una providencia a 22 testigos para que declarasen ante el en la causa por la que se investiga la presunta obstaculización de procesos judiciales que afectan al Partido Socialista o al entorno de Pedro Sánchez.

El viernes 7 de julio está programada la declaración de Narbona. La presidenta del Partido Socialista aparece en unos mensajes del 24 de julio de 2024, recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en los que la fontanera socialista Leire Díez hablaba sobre "reconducir" los "ataques" al presidente del Gobierno para dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín". En la conversación mantenida Narbona le traslada a Díez que estas cuestiones "se lo había contado a Santos el otro día".

Para el martes 7 de julio está prevista la declaración del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba. La UCO recoge en uno de los informes contenidos en el sumario de la causa que Villalba declaró ante agentes de la unidad que se había reunido en dos ocasiones con Díez. Según su testimonio, esta se presentó como una persona con vínculos con "los de arriba" o con "los de arriba del Gobierno".

Para el miércoles 8 de julio está prevista la declaración del abogado del comisario Villarejo, José Antonio García Cabrera, y del empresario Joaquín Parra. Parra, según uno de los informes de la UCO, es un empresario vinculado al sector de los hidrocarburos y que ha sido condenado en los casos conocidos como Hafesa y Servicios Omarpar. En 2022 conoció a Leire Díez a través de Pérez Dolset y se la presentó como "una persona que podría ayudarle en las causas de hidrocarburos en las que estaba investigado". A cambio Parra tendría que "aportar contactos de interés o información comprometedora sobre la Juez que instruía la causa judicial del hermano del Presidente".

El jueves 9 de julio será el turno del empresario Claudio Rivas, que está siendo investigado en otra causa en la Audiencia Nacional. Rivas declaró ante los agentes de la UCO que se reunió en una ocasión con el abogado de las cloacas Jacobo Teijelo en su despacho profesional, aunque rechazó desvelar si se llegó a algún acuerdo con él. Rivas tambien reconoció haberse reunido con Leticia de la Hoz por un "tema profesional".

La declaración de Teijelo y Pano

En el marco de esta causa el abogado de las cloacas Jacobo Teijelo reconoció en su cita ante el juez el pasado 25 de junio, según señalaron fuentes jurídicas a este diario, las reuniones en la Fiscalía General del Estado, acompañado de Leire Díez, tal y como informó esta entidad al magistrado. No obstante, Teijelo matizó en su declaración que no presentó a Díez como alguien de su despacho de abogados, extremo que fue señalado por la Fiscalía General del Estado.

Además, durante su declaración también reconoció que cobró dinero del Partido Socialista, pero que cuando paso a asumir la defensa del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, dejó de recibir dinero del partido por cuestiones de compatibilidad.

En esta causa también ha declarado ya la empresaria que llevó dinero a Ferraz, Carmen Pano. La empresaria ratificó que la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz le ofreció 250.000 euros para cambiar la versión acerca de las entregas de dinero en la sede socialista.