Podemos, fuera de sí con la ley del concebido no nacido: Feijóo "se defeca en los pantalones" por "miedo" a Ayuso

Sumar y Podemos han cargado este lunes contra la propuesta del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de impulsar una ley para que el concebido no nacido sea considerado un miembro más de la unidad familiar a efectos de acceder a ayudas públicas. Ambas formaciones interpretan la iniciativa como una muestra del "seguidismo" del líder popular hacia la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado en una rueda de prensa que esa actitud evidencia "el canguelo" que, a su juicio, siente Feijóo ante la posibilidad de que Ayuso "le apuñale". Incluso ha sostenido que no tendría por qué hacerlo "por la espalda", ya que, según ha dicho, la dirigente madrileña "va muy de frente en su objetivo de cargarse a Feijóo".

Fernández ha insistido en esa idea al afirmar que el líder del PP "está defecándose en los pantalones" por el temor a que Ayuso "le pueda cortar el cuello". En su opinión, ese miedo explica el desplazamiento de Feijóo hacia "posiciones cada vez más ultraconservadoras". Además, ha reclamado al Partido Popular que centre sus esfuerzos en combatir la pobreza infantil.

Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha considerado en otra comparecencia que el anuncio realizado por Feijóo confirma que "la hoja de ruta de cohesión de la derecha y la extrema derecha en España ya no se discute, ya no está en duda".

Maíllo ha afirmado también que el PP vuelve a actuar siguiendo la estela de Ayuso y ha sostenido que la formación ha asumido "el marco de la extrema derecha". A su juicio, ambos comparten "un mismo proyecto político", que ha definido como "la barbarie", basado en la reducción de derechos y en un proceso de "regresión e involución".

Las críticas también han llegado desde el Gobierno. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha señalado ante los medios, antes de reunirse con representantes sindicales en la sede del ministerio, que Feijóo actúa igualmente "siguiendo a la señora Ayuso".

Bustinduy ha respondido a la propuesta del líder popular preguntándose "¿qué pasa con los derechos de los concebidos sí nacidos?". Asimismo, le ha instado a respaldar medidas como la prestación universal por crianza incluida en el proyecto de Presupuestos de 2027, la gratuidad de los comedores escolares, la reforma de la ley de dependencia que se votará este jueves en comisión en el Congreso y la defensa de los derechos de los niños palestinos.