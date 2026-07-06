Renfe ofrece 160 millones para mantener el servicio de los primeros AVE de 1992 hasta 2030

Renfe ha vuelto a sacar a licitación el contrato de mantenimiento de los 22 trenes de alta velocidad de la serie 100 y 100F, los primeros AVE que comenzaron a prestar servicio comercial en España en 1992. La operadora pública ha incrementado el presupuesto del contrato hasta los 160 millones de euros, un 17,9% más que en la licitación anterior, después de que el concurso convocado hace un año quedara desierto.

La nueva licitación introduce mejoras económicas para atraer ofertas, aunque reduce la duración máxima del contrato respecto al anterior procedimiento. Publicado en el portal de contratación pública, el nuevo contrato tendrá una duración máxima de 52 meses, frente a los 60 meses previstos en la licitación anterior.

El periodo inicial será de 28 meses, con la posibilidad de dos prórrogas de un año cada una. Si ambas se ejecutan, el contrato se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2030. Renfe ha elevado además el presupuesto hasta 160 millones de euros, sin IVA, frente a los 136,2 millones contemplados en el concurso anterior. El incremento alcanza el 17,9%, aunque al reducirse el plazo de ejecución, el coste anual del contrato aumenta aproximadamente un 36%.

La operadora ya intentó adjudicar este servicio hace un año, pero el procedimiento terminó sin adjudicación. Aunque se presentó una oferta, Renfe declaró desierto el concurso al considerar que la propuesta no cumplía las condiciones exigidas o no resultaba aceptable para la empresa.

Con esta nueva licitación, la compañía busca garantizar el mantenimiento de una de las flotas más veteranas de su parque de alta velocidad. Los 22 trenes de la serie 100 actualmente en servicio son una evolución del TGV Atlántico fabricado por Alstom y adaptado a las condiciones de explotación de la red española. Estos trenes comenzaron a operar en abril de 1992, coincidiendo con la inauguración del servicio de alta velocidad entre Madrid y Sevilla.

Tras 15 años de servicio, los trenes fueron sometidos a una remodernización técnica y estética, concluida en el verano de 2009, para adaptarlos a las nuevas necesidades del mercado. No obstante, la antigüedad del material rodante complica las labores de mantenimiento. La escasez de proveedores especializados y la complejidad técnica de esta serie explican las dificultades para encontrar una empresa que asuma el contrato. Renfe necesita mantener estos trenes operativos hasta la incorporación de los nuevos convoyes que ha encargado para sustituirlos, cuya entrada en servicio aún tardará varios años.